Dichter-Wettstreit: Richard König gewinnt das erste "Staufner Battle"

09.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Vielseitigkeit macht einen Poetry-Slam aus, jene moderne Form eines Dichterwettstreits, die sich längst auch im Allgäu etabliert hat. Unterschiedliche Textgenres, aber auch die Themenvielfalt prägen einen solchen Abend. Das ist normalerweise der Vielzahl der Akteure zuzuschreiben. Das erste „Staufner Battle“ hat jetzt mit Richard König aber ein Bühnenkünstler gewonnen, der die Vielseitigkeit in sich vereinte und damit das Publikum überzeugte, das ihn mit dem lautesten Applaus des Abends zum Sieger kürte.

Newcomerin schafft es ins Finale

Dabei lag eine Überraschung durchaus in der Luft: Mit Michaela Sturm hatte es eine Newcomerin der Poetry-Slam-Szene aus Vorarlberg ins Finale geschafft. Ihre ruhigen, aber tiefgründigen Texte über eingesperrte Gefühle und die innere Zerrissenheit ob der Faszination von einem Mann in einer Phase des Allein-leben-Wollens zogen die 60 Besucherinnen und Besucher in der corona-bedingt vollbesetzten Nagelfluhlounge in Oberstaufen in ihren Bann.

Vorarlberger Landesmeister

Ebenso ins Finale hatte es der zweifache Vorarlberger Landesmeister im Poetry Slam, Ivica Mijajlovic aus Dornbirn, geschafft. Er karikierte mit seinem Wahlaufruf für die fiktive Sex-Partei die politische Landschaft Österreichs und beschrieb in einem als Brief verfassten Text seinen Erzfeind, die Mathematik. Und er verband dies mit einem Appell: „Wir brauchen Menschen, die etwas wagen“. Und: „Wir müssen aufhören, Kinder für Noten lernen zu lassen“. Denn: „Träume lassen sich mathematisch nicht erfassen“.

Abschied von der Szene

Kurzfristig außer Konkurrenz trat Elisabeth Schwachulla, in der Poetry-Slam-Szene noch als „Trulla“ bekannt, auf. Ihr blieb angesichts des Fahrplans der Bahn keine Zeit für ein mögliches Finale. Zugleich nahm sie Abschied von der Szene – sie wandert nach Griechenland aus. Überhaupt die Bahn. Deren Unpünktlichkeit und die mindere Qualität der Bahnhöfe griffen gleich mehrere Poeten in ihren Texten und einleitenden Worten mit einem Augenzwinkern auf.

Ganz und gar nicht humorvoll dagegen der Text von Matze Mansion aus Sonthofen, in dem er eine Vergewaltigung in Versform beschrieb. Das mündete allerdings in der Feststellung „Ich schäm mich für mein Geschlecht“ und dem Aufruf „Die Gewalt gegen Frauen muss aufhören“.

"Zwei Männchen im Kopf"

Der aus dem Hohenlohekreis stammende Richard König nutzte seine zwei Auftritte, um gleich drei Seiten von sich zu zeigen: Seine lustige Art im Comedy-Stil, seine innere Zerrissenheit angesichts „der zwei Männchen im Kopf“ und seine Tiefgründigkeit bei der Beschreibung der Gefühle eines Buches, das zum Mängelexemplar wird. Sie mündete in der Feststellung „Es kommt nicht auf den Einband an, sondern auf den Inhalt“. Und: „Fallen gelassen zu werden, das schmerzt. Aber es hat nichts zu sagen über den eigenen Wert“.

Weitere Slams sollen folgen

Ein Wort fiel in den insgesamt 13 Texten des Abends nicht: Corona. Dabei hatte die Pandemie für eine lange Pause auch in der Poetry-Slam-Szene gesorgt. Die Premiere des „Staufner Battle“ war entsprechend schnell ausverkauft. Es soll in den nächsten Monaten weitere Slams geben, kündigte Oberstaufens Kurdirektorin Constanze Höfinghoff an.

