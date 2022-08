Die „Ôbedsunne“ als Geburtstagsgeschenk

40 Jahre Fischingar Jolarbuebe: Im Kurhaus Fiskina präsentieren die Sänger ein neu komponiertes Lied. Warum nun eine Frau mitsingt.

26.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Erst auf der Bühne den kauzigen Bauern oder den kecken Knecht geben – und hernach die Anspannung in einem herzhaften Jodler lösen. So war es vor Jahrzehnten Brauch, nach den Theaterproben im Wirtshaus zu singen und zu jodeln. Bis dann ein paar junge Burschen auf die Idee kamen: „Da kann man mehr machen.“ Und so geschah es: Am 28. Juli 1982 wurden im Gasthof Hilbrand in Fischen-Au die „Fischingar Jolarbuebe“ gegründet. Das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen feiert die Gruppe nun am Samstag, 27. August, im Kurhaus Fiskina in Fischen.

Von den acht Gründungsmitgliedern sind noch sechs dabei, zählt Bernhard Hartmann, seit 2018 Vorstand, die Namen auf: Peter Vogt, erster Vorstand von 1982 bis 2009, Toni Vogler, 36 Jahre lang der einzige erste Solist, Poldi Willwerth, Georg Larsch, Lorenz und Michl Geißler. Im „Ruhestand“ sind inzwischen Hermann Vorholzer, 20 Jahre lang der musikalische Leiter, und Hans Schmid.

Bernhard Hartmann, gebürtig aus Untermühlegg, stieß zwei Jahre später dazu. Verschiedene Register waren noch nicht vollständig, und so fragte man ihn, ob er den ersten Bass übernehmen könne - schließlich waren seine Brüder Alexander und Werner ja schon Mitglieder. Auch heute sind einige Register schwach besetzt: So brauche man vor allem Stimmen im zweiten („zwingend notwendig“), aber auch im ersten Bass, sagt Hartmann. Man sei permanent auf Nachwuchssuche, und vor Kurzem sei es gelungen, drei „junge“ Männer („unter 40“) für die Gruppe zu gewinnen.

Jolarbuebe: Kameradschaft steht ganz oben

„Aber natürlich“ mache das Jodeln Spaß, bekräftigt der pharmazeutische Referent im Vorruhestand (61). Er schätze vor allem die Kameradschaft, aber auch die großen Ausflüge, die alle zwei Jahre stattfinden. So waren die „Jolarbuebe“ schon in Frankreich, Italien, Österreich, häufig in der Schweiz, auf Kreta und auf Mallorca unterwegs. Am meisten im Gedächtnis geblieben ist ihm die Reise 1999 in die USA - auf Einladung des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins „Edelweiss“ Detroit. 12 Tage traten die Fischinger rund um den Eriesee bei den verschiedenen Trachtenvereinen auf: „Das war unglaublich schön.“

Aus den acht Jodlern, die von Anfang dabei waren, sind inzwischen 17 geworden. Doch halt: So ganz stimmt das nicht. Denn es sind 16 Jodler und eine Jodlerin. Seit fünf Jahren wird die Gruppe von einer Frauenstimme unterstützt, sagt Hartmann. Seit einem Jahr ist es Gabi Waibel, die den beiden männlichen Solisten Toni Vogler und Matthias Aigner zur Seite steht.

Die Jolarbuebe in ihrem Gründungsjahr 1982. Bild: Vereinsarchiv

„Irgendwann sind die Stimmen der ersten Solisten verbraucht“, erklärt der Vorstand. „Sie kommen in den zweiten Stimmbruch.“ Tatsächlich habe man auch diskutiert, ob man die „Fischingar Jolarbuebe“ nicht umbenennen sollte. „Aber man kennt uns seit 40 Jahren unter diesem Namen. Der Name ist eine Institution.“

Thomas Kroll ist seit 16 Jahren musikalischer Leiter

Musikalischer Leiter ist seit 16 Jahren Thomas Kroll. Der erste „Dirigent“ war Horst Wachholz, ein Pianist aus Berlin, der seinen Lebensabend in Fischen verbrachte. Er war anfangs nicht so sehr von den musikalischen Qualitäten der jungen Burschen überzeugt: „Mit Euch kann ich nichts anfangen ...“, so soll er am Klavier in seiner Wohnstube gesagt haben. Doch da hat sich der Berliner wohl geirrt: Denn am 14. Januar 1984 kam es zum ersten öffentlichen Auftritt beim Trachtenball Fischen, 34 Mal haben die „Fischingar Jolarbuebe“ am Allgäuer Lieder- und Jodlertag teilgenommen, sie waren im Fernsehen zu Gast, unter anderem im ZDF-Sonntagskonzert, live im Radio und haben zwei CDs herausgebracht. An zwei weiteren waren sie beteiligt.

Am Samstag begrüßen die Jubilare die Jodlergruppe Vorderburg, das Jodelduett „Baiz“ und die „Jolarfreund’ Hörnerblick“. Den musikalischen Rahmen liefert die „Mathäs-Museg“. Die Moderation übernehmen Peter Vogt und Poldi Willwerth. Einer der Höhepunkte wird sicherlich das Lied „Ôbedsunne“ sein. Es wurde eigens für den Geburtstag geschrieben. Den Text lieferte Florian Ruppaner, Leiter der „Jolarfreund’ Hörnerblick“, die Melodie komponierte „ein guter Freund“, Sepp Herger aus dem Appenzell.

Der Jubiläumsabend findet am Samstag, 27. August, um 20 Uhr im Kurhaus Fiskina statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht, empfohlen wird eine Reservierung in der Gästeinformation Fischen, Telefon 08326/3646-0.

