Die Bürger sind gefragt: Straßenlaternen nachts abschalten?

Immenstadt ruft seine Bürger dazu auf, über diese Möglichkeit der Energieeinsparung abzustimmen. Bis zum 30. April können die Immenstädter ihre Meinung sagen.

25.02.2021 | Stand: 11:38 Uhr

Die Stadt Immenstadt ruft die Bürger dazu auf, ihre Meinung zu sagen: Dabei geht es um eine mögliche Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung. Darüber sollen alle Immenstädter abstimmen.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, versuche die Stadt mit Energie-Ressourcen so nachhaltig wie möglich umzugehen. Schließlich seien Themen wie Klimawandel, Energieeinsparung, Insektenschutz, Kostenreduzierung oder Lichtverschmutzung (keine natürliche Dunkelheit für Mensch und Tier) präsent. Ein Beitrag dazu könnte sein, nachts die Straßenbeleuchtung in Wohngebieten der Stadt und in Ortsteilen abzuschalten – und zwar in folgenden Bereichen:

Ratholz, Trieblings, Diepolz, Freundpolz, Knottenried, Zaumberg, Akams, Eckarts, Seifen, Bräunlings, Stein, Rauhenzell, Bühl (außer der B 308) sowie in den Wohngebieten von Immenstadt. Die Abschaltung könnte von 0.30 bis 4.30 Uhr erfolgen. Allerdings seien laut Stadt an einzelnen Stellen auch andere Zeiten möglich. Dazu zählen Gaststätten, Zeitungsausträger oder Vereinsheime.

Die Bürger können ihre Meinung – mit Nennung des Straßennamens – zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung unter Telefon 08323/9988-401 oder persönlich im Vorzimmer des Bauamts (Verwaltungsgebäude Kirchplatz 7) abgeben. Außerdem sollen sie bis zum 30. April abstimmen, ob sie dafür sind, nachts die Straßenlaternen abzuschalten. Das erfolgt auf der Internetseite der Stadt.