Die Bahngleise bei Immenstadt werden erneuert

700 Meter lange Bauzüge sind bis Mitte Mai vom Ortsteil Stein bis auf Höhe der Mittelschule im Einsatz. Allerdings geht das nicht immer leise.

15.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Zug um Zug“ werden derzeit die Bahngleise zwischen dem Immenstädter Bahnhof und dem Ortsteil Stein erneuert. Dazu ist ein spezieller – 700 Meter langer – Umbauzug im Einsatz. Laut der DB Netz AG, die für die Reparatur zuständig ist, werden auf 2,5 Kilometern pro Fahrtrichtung – also insgesamt fünf Kilometer Gleis – zusammen 8300 Schwellen erneuert.

Ein vorgelagerter Bauzug löst zunächst die Schienen von der Schwelle. Der Umbauzug tauscht dann die alten Schwellen und Schienen gegen neue aus. Pro Stunde schafft er 200 bis 300 Meter, heißt es von der DB Netz. Ein dritter Reparaturzug säubert schließlich den Schotter unter den Gleisen.

Es gibt eine Beschwerdestelle

Bis zum 14. Mai werden die Arbeiten dauern. In der Zeit sind auch die beiden Bahnübergänge bei Immenstadt-Stein gesperrt. Dabei soll auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden. „Während der Arbeiten können die Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört werden“, heißt es von der DB Netz. Denn auf der durch feste Absperrungen gesicherten Baustelle gibt es ein automatisches Warnsystem, ausgestattet mit Warnhörnern und Lichtzeichen. Anlieger, denen das zuviel wird, können sich beschweren. Dafür hat die Netz AG eine Beschwerdestelle eingerichtet, die allerdings nur per Post erreichbar ist: DB Netz AG, Regionalbereich Süd, Richelstraße 1 in 80634 München.