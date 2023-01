Die Bergwirtschaft Vordere Fluh in Oberstaufen hat neue Pächter

Florian Forstner und Jasmin Klett sind die neuen Pächter der Bergwirtschaft Vordere Fluh in Oberstaufen. Sie setzen auf gutes Essen und regionale Waren.

14.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Zwei ehemalige Banker begrüßen seit diesem Jahr die Gäste in der Bergwirtschaft Vordere Fluh in Steibis. Florian Forstner und Jasmin Klett haben ihre Zelte in Metzingen ( Baden-Württemberg) abgebrochen und den Schritt gewagt, eine Berghütte auf knapp 1200 Höhenmetern zu betreiben. „Wir haben richtig Lust“, sagen die beiden über ihre Entscheidung, für die sie nicht lange gebraucht haben. „Es war eine Gefühlsentscheidung. Wir haben nicht lange überlegt, sondern es einfach gemacht“, sagt Florian Forstner.

Theoretisch kann man mit dem Auto zur Vorderen Fluh fahren, aber der Wanderweg lohnt sich allemal. Bild: Luke Maguire

Nun ist das Paar verantwortlich für elf Zimmer, rund 80 Plätze im Innenbereich und 40 weitere auf der Sonnenterrasse sowie drei Mitarbeiter. Zwei Köche und eine Servicemitarbeiterin unterstützen die Betreiber. „Wir suchen auch noch eine Aushilfe“, sagt Jasmin Klett, denn während des Skibetriebs könne es schon recht voll werden.

Fluh-Burger sind das kulinarische Highlight in der Vorderen Fluh

In der Wirtschaft können Gäste neben Allgäuer Kässpatzen, Wurstsalat und Kaiserschmarrn auch Klassiker aus der schwäbischen Küche wie Linsen mit Spätzle sowie die Spezialität des Hauses bestellen: den Fluh-Burger. „Wir legen besonderen Wert auf Regionalität und Qualität“, sagt Klett. Lediglich der Wein stamme nicht aus dem Allgäu.

Die Bergwirtschaft Vordere Fluh liegt direkt im Skigebiet der Imbergbahn. Bild: Luke Maguire

Doch warum zieht es zwei Führungspersonen aus der Finanzbranche auf eine Hütte im Allgäu? „Wir sind gerne in den Bergen unterwegs, egal ob Skifahren im Winter oder Wandern im Sommer“, sagt Forstner. Als die beiden bei der Bank ausgestiegen sind und sich in Metzingen als Unternehmensberater selbstständig gemacht haben, war bald klar: „Das ist nicht das Richtige. Die Arbeit lief zwar trotz Corona gut, aber uns fehlten die Berge.“

Da Forstners Mutter seit 30 Jahren eine Wohnung in Steibis hat, war der Bezug zum Oberallgäu schon da. Als dann die Pizzeria im Pfarrdorf Personal suchte, half Forstner dort aus und sammelte erste Erfahrungen in der Gastronomie. Zudem arbeitete er im Bergrestaurant am Hochgrat. „Wir beide kommen nicht aus der Gastronomie, doch durch unseren alten Job als Berater können wir gut auf die Menschen eingehen“, erzählen die beiden. Ihnen sei es wichtig, dass sich die Gäste wohlfühlen, abschalten können und gerne wieder kommen. „Wir haben auch schon viel positives Feedback bekommen“, freut sich Klett.

Doch jeder Tag sei anders, sagt das Paar. „Im vergangenen halben Jahr haben wir viel Unerwartetes erlebt. Jeder Tag bringt etwas Neues, nichts ist planbar“, sagt Forstner. Doch das sei auch aufregend für die beiden. „Wir nehmen jeden Moment, wie er kommt.“ Doch eigentlich standen Klett und Forstner kurz davor, den Berggasthof St. Ull’r in Steibis zu übernehmen. Dieser sei von der Hündle- und Imbergbahn gekauft worden. „Wir haben schon einen 20-seitigen Businessplan für das Ull’r erarbeitet. Doch wir waren einfach nicht zu 100 Prozent überzeugt.“

Ist man erst einmal oben angekommen, hat man einen wunderbaren Panoramablick über Oberstaufen. Bild: Luke Maguire

Als die beiden dann erfahren haben, dass auch die Vordere Fluh nun Teil der Hündle- und Imbergbahn sei, änderten sie kurzfristig ihre Pläne. „Wir sind hochgewandert und waren sofort begeistert“, sagt Klett. Mit den Geschäftsführern Thomas Lingg und Beatrix Behmann seien sie sich schnell einig gewesen: „Wir sind sehr dankbar, dass das geklappt hat und dass wir so Glück mit unseren Verpächtern haben.“

Umbauarbeiten: Scheune weicht Seminarräumen

In diesem Jahr stehen die ersten Umbauarbeiten in der Bergwirtschaft an. Die Zimmer werden renoviert ebenso die Scheune, die bislang als Lagerplatz dient. Dort sollen künftig Seminarräume entstehen. Darüber will das Paar auch eine andere Klientel nach Steibis locken. „Wir wollen weiterhin Unternehmenscoaching anbieten und auch Gesundheitsthemen einbeziehen“, sagt Klett. Teambuildingmaßnahmen, Workshops oder Stressprävention können sich die beiden vorstellen. „Verbunden mit der Gastronomie und den Übernachtungen ist das eine coole Kombination“, sagt Forstner.

Über die Feiertage sei schon einiges los gewesen, doch Klett und Forstner hoffen nun auf viele Skifahrer und passendes Wetter. „Bald steht die Sonne wieder höher, sodass wir die Sonnenterrasse eröffnen können“, sagt Klett. Dann können Gäste täglich von 10 bis 16.30 Uhr auf der Bierbank oder im Liegestuhl die Sonne genießen. Warme Küche gibt es täglich bis 15.30 Uhr. Und ab Februar dürfen dann auch die ersten Übernachtungsgäste kommen. Die Nachfrage sei sehr groß. „Die Faschingsferien und viele Wochenenden sind schon ausgebucht“, sagt Forstner.

