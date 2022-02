Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Die Rettenberger stimmen für die Ortsumfahrung und Oberstaufen will eine Tages-Kurtaxe einführen: Im Oberallgäu war vergangene Woche eine Menge geboten.

21.02.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Die vergangene Woche hielt für das Oberallgäu wieder viele Schlagzeilen und Überraschungen bereit. Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel will für den Kurort eine Tages-Kurabgabe einführen. Die Rettenberger haben es endlich gewagt und beim Bürgerentscheid für die Ortsumfahrung gestimmt. Und in Oberstdorf denkt man über eine U-Bahn nach.

Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

