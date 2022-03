Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Krieg in der Ukraine, Faschingsfeiern im ganzen Oberallgäu und die Sonthofer Basketballer hören auf: Im Oberallgäu war vergangene Woche eine Menge geboten.

06.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vor allem der Krieg in der Ukraine hat die Menschen im Allgäu beschäftigt. Viele wollen helfen, spenden Geld oder Klamotten. Der langjährige Dirigent von Oberallgäuer Kapellen Maximilian Jannetti berichtet, wie er in Odessa (Ukraine) überlebt. Und in Rettenberg wird die Turnhalle in eine vorübergehend Unterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Bilder der Woche: Oberallgäu

