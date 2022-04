Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Ein dramatischer Einsatz am Hochgrat, vermüllte Ufer und die Klinik-Erweiterung: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Menschen im Oberallgäu diese Woche bewegt hat.

03.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sternekoch Sascha Kemmerer aus dem Kleinwalsertal hat einen internationalen Kochwettbewerb auf Mauritius gewonnen, in Oberstdorf will man bis zum nächsten Winter Schnee horten und bei einer Wanderung am Hochgrat stürzt eine 30-Jährige in den Tod. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

