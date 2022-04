Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Mehrere Unfälle, die Rückkehr von Fabian Eisenlauer und eine besondere Übung des THW: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Menschen im Oberallgäu diese Woche bewegt hat.

10.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In Fischen kam es in dieser Woche gleich zu zwei Unfällen. Fabian Eisenlauer kämpfte sich einmal mehr zurück. Beim Kemptener Halbmarathon erlebte der Sonthofer eine Befreiung. Und das Technische Hilfswerk in Sonthofen hat einen Großeinsatz simuliert, um bei einem Unfall mit radioaktivem Material gerüstet zu sein. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

