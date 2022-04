Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Ein archäologischer Fund, ein Friedenskonzert und die Sorgen der Wonnemar-Betreiber: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Menschen im Oberallgäu diese Woche bewegt hat.

17.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In Sonthofen wurde ein keltischer Stierkopfschlüssel gefunden, etwa 180 Musiker aus den Mitgliedsvereinen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gehen für Frieden in der Ukraine auf die Straße und der frühere AZ-Sportchef und ASV-Vorsitzende Kurt Reich ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

