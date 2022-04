Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Motorräder fahren wieder und ein Oberallgäuer macht bei "Bauer sucht Frau" mit: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Menschen im Oberallgäu diese Woche bewegt hat.

24.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In Immenstadt wird diskutiert, ob mehr Wohnraum erschlossen werden soll oder die Natur den Vorzug erhält. Der Oberallgäuer Bauer Martin macht bei der Sendung "Bauer sucht Frau" mit und Milchbauern stehen wegen des Ukraine-Kriegs vor finanziellen Herausforderungen.

Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".