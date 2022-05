Die Bilder der Woche: Das hat das Oberallgäu bewegt

Freibäder öffnen, das Bussystem soll ausgebaut werden und der Ukraine-Krieg: Die Fotos zeigen Ihnen, was die Oberallgäuer in dieser Woche bewegt hat.

22.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

In einer Willkommensklasse in Immenstadt lernen ukrainische Kinder deutsch. Die Freibäder im Oberallgäu haben schon oder werden bald öffnen und das Bahn- und Bussystem des Landkreises soll ausgebaut werden. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Das war die Woche im Oberallgäu in Bildern

