So beeindrucken die Breitachtalar Johlar bei ihrem Herbstkonzert in Oberstdorf

Mit ihrer Stimmqualität begeistern die Breitachtalar Johlar in der voll besetzten Oberstdorfer Pfarrkirche ihr Publikum. Worauf sie Wert legen und stolz sind.

09.11.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Über 600 Zuhörer waren begeistert vom Herbstkonzert der Breitachtalar Johlar in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Pfarrer Bruno Koppitz begrüßte die erwartungsfrohen Zuhörer in der vollbesetzten Oberstdorfer Kirche und stimmte die Anwesenden auf den anstehenden Gesangsabend ein.

Hommage an Tiefenbach

Die Breitachtaler eröffneten das Programm mit dem Stück „Huimatdorf“, einer Hommage an den Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach und das erste von ihnen öffentlich vorgetragene Stück vor über 50 Jahren. Die Moderation des Abends übernahm der Gruppenleíter der Breitachtaler Johlar, Andi Hoiß. Er informierte das aufmerksame Publikum über Inhalte, Komponisten und Hintergründe der vorgetragenen Lieder und gab einen Einblick, wie die Breitachtaler zu ihrem Liedgut kommen. Speziell bei den Texten legen die Breitachtaler Wert darauf, dass die Lieder ihren eigenen Charakter behalten und auch die Balance zwischen Text und Musik ausgewogen bleibt.

Gelungene Mischung

Eine gelungene Mischung von Naturjodlern und Liedern sorgte für einen abwechslungsreichen Vortrag. Besonders stolz sind die Breitachtaler auf ihre Stimmqualität und ihre Solostimmen, welches sie nicht nur beim Naturjodler "Beargholde" unter Beweis stellten. Das Publikum kam so in den Genuss, verschiedene Klangfarben und feine Stimmdifferenzierungen zu hören, was das Repertoire der Breitachtaler noch heller strahlen ließ. Am Ende des Konzerts erhoben sich die Zuhörer von ihren Bänken und spendeten den Sängern einen langanhaltenden Applaus. Diesen hatte sich die 14-köpfige Gruppe rund um ihren musikalischen Leiter Pavol Valásek an diesem Abend auch redlich verdient. (pm)