Die Feuerwehr in Bühl bekommt zwei Notkommandanten

Alexander Mosmang und Helmut Geiger bleiben aber wie bisher im Amt. Warum die Aktiven der Wehr vorübergehend eine „neue“ Führung brauchen.

20.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Feuerwehr Immenstadt-Bühl braucht einen Notkommandanten samt Stellvertreter. Nicht weil der langjährige Kommandant Alexander Mosmang vorzeitig hingeworfen hätte. Sondern weil dies das Bayerische Feuerwehr-Gesetz (BayFwG) so vorschreibt. Der Immenstädter Stadtrat bestimmte deshalb in seiner jüngsten Sitzung einen Notkommandanten: Alexander Mosmang. Und sein bisheriger Stellvertreter in Bühl, Helmut Geiger, wurde neuer Vize-Notkommandant. Die beiden bleiben bis zum Sommer in diesem Amt.

Wegen Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlung

Der Vorgang ist ein Beispiel dafür, dass in Deutschland für Organisationen jeder Art alles geregelt ist. Die Hintergründe erläuterte den Stadträten Matthias Straub, in der Verwaltung zuständig für Brand- und Katastrophenschutz. So war die Amtszeit der beiden Kommandanten der Bühler Wehr nach sechs Jahren im April ausgelaufen. Um die Posten erneut zu besetzen, wäre eine Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bühl notwendig. „Doch die konnte bisher nicht durchgeführt werden“, sagte Straub. Schuld daran ist natürlich die Corona-Pandemie.

Geplant sei aber, die Versammlung samt Neuwahlen im Sommer abzuhalten – wenn die Inzidenzwerte wie allgemein angenommen wieder unter 50 Neuinfektionen sinken. Allerdings sagt das BayFwG, dass ein Notkommandant her muss, wenn innerhalb von drei Monaten kein Nachfolger gewählt werden kann. Und das trifft auf den Immenstädter Ortsteil zu. Also musste der Stadtrat zwei Kommandanten bestimmen.

Wer das sein würde, war klar: „Die beiden haben einen hervorragenden Job gemacht und den sollen sie auch weiter machen“, sagte Bürgermeister Nico Sentner, und die Stadträte waren der gleichen Ansicht. So wählten sie einstimmig Mosmang und Geiger erneut an die Spitze der aktiven Feuerwehrler.

Eine Entscheidung, die nicht nur in Immenstadt gefällt werden musste. Auch in Oy-Mittelberg und in Oberstaufen wurden bereits in den vergangenen Wochen Notkommandanten vom Gemeinderat bestimmt.

Endlich ein neues Feuerwehrhaus

Mosmang und Geiger werden jetzt mindestens bis zu den Neuwahlen im Sommer im Amt bleiben. Und dann? Mosmang würde, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, auch gerne noch weitere zwei Jahre Kommandant in Bühl sein. Länger darf er laut Feuerwehrgesetz nicht. Denn dann hat er die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht. Danach dürfen Feuerwehrleute nicht mehr im aktiven Dienst eingesetzt werden. Zwei Jahre will er deshalb noch dranhängen, weil dann vielleicht das neue Feuerwehrhaus fertig wäre. Und dafür hat Mosmang viele Jahre lang gekämpft.

