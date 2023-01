Die Feuerwehr Kranzegg braucht mehr Platz

Der Gemeinderat Rettenberg genehmigt deshalb einen Anbau ans bestehende Gebäude fürs neue Fahrzeug. Kommandant Burger hofft, dass noch heuer Baubeginn ist.

02.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Feuerwehrler zu werden, das scheint „in“ zu sein in Kranzegg. „Wir freuen uns über viel Nachwuchs“, sagt Kommandant Florian Burger. Zehn junge Leute seien in dem Rettenberger Ortsteil in der Ausbildung, die in Kranzegg mit 14 begonnen werden kann. „Geht einer zur Feuerwehr, dann gehen seine Freunde gleich mit“, sagt Burger. Der Zusammenhalt sei super. Und weil das Engagement bei der Feuerwehr so groß ist, braucht man dort mehr Platz.

Der Gemeinderat genehmigte vor Kurzem einen Anbau ans Feuerwehrhaus. Das befindet sich beim Bauhof, außerhalb der Ortsmitte Richtung Vorderburg. Dass gebaut wird, hat nicht nur mit dem guten Zuspruch zu tun. Burger: „Das Problem ist, dass wir uns hinter dem Feuerwehrfahrzeug umziehen müssen.“ Das sei früher möglich gewesen, heute aber nicht mehr zulässig.

Also muss gebaut werden. Ein neues Haus ist nicht nötig, aber ein Anbau. Aus der bestehenden Garage fürs Fahrzeug wird die Umkleidekabine mit 70 Plätzen. Das sei schon ein bisschen in die Zukunft gedacht, gibt Burger zu. „Bei uns sind derzeit 55 Aktive in der Feuerwehr.“

Neues Feuerwehrauto wird heuer geliefert

Im Anbau wird das neue Feuerwehrfahrzeug unterkommen, ein TSF Logistik. Das soll 2023 geliefert werden und kostet insgesamt 190.000 Euro, sagt Burger. „Davon gehen dann aber noch staatliche Zuschüsse ab.“ Das bisherige Fahrzeug, ein TSF, werde wahrscheinlich von einer anderen Ortsgruppe weiter genutzt.

Für den Anbau ans Feuerwehrhaus werden knapp 100.000 Euro nötig sein, sagt Marina Haslach, Leiterin des Bauamts Rettenberg. Der Antrag auf einen staatlichen Zuschuss sei gestellt worden. Jetzt heißt es warten.

Burger: „Bevor der Zuschuss nicht bewilligt ist, dürfen wir keine Schaufel in die Hand nehmen, sonst gibt es kein Geld.“ So sind die Vorschriften. Burger sagt auch: „Wir von der Feuerwehr wollen möglichst viel in Eigenleistung erbringen.“ Er hofft, dass 2023 gebaut werden kann.

Lesen Sie auch:

Stallgebäude in Kranzegg brennt völlig nieder: 50 Tiere sterben in den Flammen

Rettenberg: Neun Millionen Euro fließen unter anderem in den Bau von Wasserleitungen für Hütten