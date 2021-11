Die Frau, die zwei Nobelpreise erhielt, betritt die Oberstaufner Theaterbühne

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu präsentiert in Oberstaufen „Marie Curie“. Wie die Inszenierung von Thomas Luft von einer außergewöhnlichen Frau erzählt.

28.11.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Marie Curie war eine bemerkenswerte Frau: Geboren und aufgewachsen in Polen, war sie die erste promovierte Naturwissenschaftlerin in Europa, die erste Professorin in Frankreich, für ihre Forschungsarbeit erhielt sie zwei Nobelpreise. Sie gilt bis heute als emanzipierte Frau, die sich in der Männerwelt erfolgreich durchsetzte. Die Autorin Susanne Felicitas Wolf verdichtete Marie Curies Leben in einem biografischen Schauspiel, das sie im Auftrag des Tourneetheaters „Theaterlust“ verfasste. Regie führte Thomas Luft. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Wie wird die Lebensgeschichte erzählt: chronologisch, zeitversetzt?

Thomas Luft: Das ist zeitversetzt, also, die Zeitebenen sind sehr verschoben, die Darstellung springt auch hin und her. Ausgangspunkt des Stückes ist eine Augen-OP. Der Grundgedanke ist: Wie sehr eine so rationale Person wie Marie Curie irrationale Ängste erfährt und dadurch ihr Leben reflektiert. So entsteht der dramaturgische Bogen.

Welche Abschnitte in ihrer Biografie werden herausgestellt?

Luft: Das ist zum einen die Entdeckung des Poloniums, also des Radi-ums, und die Entwicklung eines Radiumstandards, zu der sie Anfang der 20er Jahre gedrängt wurde. Die Entwicklung war ja ein hochkom-plexer und gefährlicher Prozess: Der Nachlass der Curies lagert hinter dickem Panzerglas, weil er radioaktiv verstrahlt ist, so wie es Pierre und Marie Curie waren. Marie Curie wurde 1934 durch Blutkrebs dahingerafft. Dann geht es um die Beziehung zu Pierre Curie, also das Zusammenfinden und dann der Verlust. Wir stellen die Amerika-Episode dar: Marie Curie reiste 1921 auf Einladung des damaligen amerikanischen Präsidenten in die USA. Wir streifen auch kurz die Kindheit, versuchen zu erzählen, dass Marie auch schon als Kind ein eigenständig denkender Mensch war. Sie wurde vom Vater erzogen, die Mutter starb früh, der Vater erzog sie zu Disziplin, zum Lernen. Schon mit 18 sprach sie mehrere Sprachen: Sie war eine talentierte, außergewöhnliche Person.

Wie ist die Figur der Marie Curie vor allem angelegt: als emanzipierte Frau, als Wissenschaftlerin, als Geliebte, als Mutter?

Luft: Sie sah sich selbst als Leisterin. Das hat sie selber gesagt. Susanne Wolf hat viele ihrer Zitate zusammengetragen, sie legt der Schauspielerin Anja Klawun viele Originalzitate in den Mund und stellt sie in einen dramaturgischen Zusammenhang. Also, Marie Curie sah sich als Leisterin, nicht als Frauenrechtlerin. Sie hat sich gewehrt, in diese Ecke gestellt zu werden.

Wie actionreich ist die Aufführung?

Luft: Es ist kein Stück, in dem viel Bewegung ist, es ist ein Wortstück, ein Stück, das über den Inhalt erlebt wird. Das erfordert eine hohe Spannung und Konzentration bei den Schauspielern. Sie können sich nicht verstecken.

Mit welchem Bühnenbild wird Ihre Regiearbeit unterstützt?

Luft: Wir haben das Stück Anfang des Jahres erarbeitet, also in der Hochphase der Pandemie. Das Bühnenbild ist der Pandemie geschuldet, Abstände mussten eingehalten werden. Das Konzept trägt aber, es ist keine Notlösung. Das Bühnenbild ist so entwickelt, dass verschiedene Ebenen asymmetrisch ineinander verschoben sind, ich will nicht sagen, es entsteht ein Labyrinth. Es entsteht ein Raum, der nicht sofort begriffen wird, nicht sofort zuzuordnen ist: Oh ja, das ist ein Laboratorium.

Sie haben schon mehrere Bühnenwerke von Frau Wolf inszeniert. Was gefällt Ihnen an ihren Stücken?

Luft: Das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn Frau Wolf für uns ein biografisches Schauspiel schreibt, entwi-ckelt sie das sehr stark aus Autobiografien. Es gibt eine dünne Autobi-ografie von Marie Curie, es gibt eine ihrer jüngeren Tochter und jede Menge anderer mit unterschiedlichen Tendenzen. Sie formt daraus einen dramaturgischen Bogen. Und die Regie will dann manchmal noch etwas anderes: Wir haben die Person Pierre Curie etwas herausgestellt, was so nicht in dem Stück vorgesehen war, auch, um dieses Verhältnis zu Marie herauszustreichen. Die Vermengung einer dramaturgischen Grundidee und das Originalmaterial ist eine Spezialität von Frau Wolf. Es ist einerseits Theater, zum anderen Information.

