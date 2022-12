Die Freiheitskämpfer siegen: Wie die Musikkapelle Altstädten Wünsche erfüllt

Die Musikkapelle Altstädten ehrt im Weihnachtskonzert Jubilare mit deren Wünschen. Das Programm reicht von der dramatischen Tondichtung bis zur flotten Polka.

Dankbarkeit nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder ein Konzert spielen zu können, stand im Mittelpunkt des Weihnachtskonzertes der Musikkapelle Altstädten.

Mit immer spür- und hörbarer Spielfreude kam das Orchester, unter der engagierten Leitung von Markus Schmid, Wünschen von einigen, an diesem Abend geehrten, langjährigen Musikanten nach, getreu dem Motto des Abends „Wunschkonzert der Jubilare“. Diese Wünsche sorgten für ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm, darunter auch einige Klassiker.

Ein Meilenstein der Blasmusik

Wenn ein Stück den Begriff „Klassiker“ verdient hat, dann Sepp Tanzers „ Tirol 1809“, ein Meilenstein originaler Blasmusik, das jede Kapelle einmal gespielt haben sollte. Sepp Tanzer, heute in seiner Heimat durchaus umstritten, glorifiziert in seiner eindrucksvollen dreisätzigen Suite den Tiroler Volksaufstand von 1809.

Leise erklang zu Beginn eine Tiroler Volksweise, bedrohlich trieben die Trommeln vorwärts und schließlich riefen Trompetensignale zum Kampf – der Beginn des Aufstandes gegen Franzosen und Bayern. Das Volkslied „Tiroler lasst uns streiten“ konkurrierte im Schlachtengetümmel des zweiten Satzes immer wieder mit der französischen Nationalhymne, der „Marseillaise“, und der musikalische Kampf am Berg Isel wogte spannungsgeladen hin und her.

Im Gegensatz zur Historie

Im Gegensatz zu den historischen Ereignissen endet dieses monumentale Werk mit dem Sieg der Tiroler. Und so ertönte aus dem verklungenen Tumult der Auseinandersetzung ein zartes Gebet. Ein Dank der Tiroler an den Schöpfer, bevor die Menschen unter Jubel und mit Siegesfanfaren zurückkehrten in ihre heimatlichen Täler.

Beliebtes aus dem Unterallgäu

Nach diesem epochalen Schlachtengemälde stimmten die Altstädter, passend zum Weihnachtsfest, wieder versöhnlichere Töne an. Etwa mit dem beliebten Konzertmarsch „Salemonia“ des Unterallgäuer Komponisten Kurt Gäble. Kräftige Fanfarenstöße und die treibende Melodie stellten die wechselvolle Geschichte von Schloss Salem dar. Im Gegensatz dazu erklang das Trio, das beschwingt und leicht die abwechslungsreiche Hügellandschaft am Bodensee vor Augen führte. Ein richtiger „Polka-Hit“ folgte mit „Ein halbes Jahrhundert“, einer sehr schwungvollen Komposition aus der Schweiz. Dass man mit Corona durchaus auch mal was Positives in Verbindung bringen kann, zeigte das Orchester mit dem feurigen, spanischen Paso Doble „La Corona“, vorgetragen mit viel Leidenschaft und Temperament.

Abstecher nach Sizilien

Mit „Siracusa“ nahmen die Altstädter ihr dankbares Publikum mit auf einen Abstecher nach Sizilien. Die schwelgerische Melodie, abwechselnd getragen von hohem und tiefem Blech, beschrieb sehr schön die stolze und geschichtsträchtige Stadt Syracus und die wunderbare sizilianische Küste.

Dass die Altstädter Musikerinnen und Musiker auch in der traditionellen Blasmusik zuhause sind, bewiesen sie mit der gemütlichen Polka „A miigeler Sound“ bevor zum Abschluss nochmal ein wahrer Klassiker auf dem Programm stand.

Julius Fučíks „Grande Marcia Italiana“, besser bekannt als „Florentiner Marsch“, ein prachtvoller Schlusspunkt als Dank und Würdigung für die am Konzertabend geehrten Jubilare.

