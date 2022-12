Die Gefühle müssen raus: Mitreißende Gospel-Show in Oberstdorf

Liz Howard geht in ihrer Oberstdorfer Gospel-Show „zurück zu den Wurzeln“ und fasziniert mit ihrer Leidenschaft. Ein meisterhaftes Jazzquartett begleitet sie.

Oh happy day! Ein glücklicher Tag für Freunde afro-amerikanischer Musik! Liz Howard zelebriert bei der Kulturgemeinschaft Oberallgäu im Oberstdorf-Haus den Gospel, nimmt ihre begeisterte Gemeinde mit in einen Gottesdienst, eine Music Hall, einen Live-Club. Entrückt der Profanität einer Bühne, eines Konzertsaals. Gefühle und Botschaften in Klangwelten gewandelt, expressiv, wahrhaft farbenfroh.

Gelebte Leidenschaft statt schierer Profession. Einzigartigkeit anstelle Tournee-Serienkopie. Tiefe Freude am eigenen Werk, die nach Startschwierigkeiten durch unzumutbare Künstlergarderoben, herzlich ankommt, ergreift, eintauchen lässt in ganz besondere „schwarze“ Musik. Christliche Lieder aus geheimnisvollem Schmelz aus Glaube, Jazz und Blues und dem Spiritual. Frohe Botschaft.

Gospel für einen gefundenen Parkplatz

Liz Howard geht tatsächlich „Back to the Roots“, zurück den Wurzeln, wie der Titel des Programms verspricht. Auch wenn sie selbst einen Gospelsong zur gnädigen (und erfolgreichen) Suche nach einem Parkplatz in der neuen Heimat München anstimmt. Spaß gehört dazu, und jene Christenmenschen rund um New Orleans sind von ehrfurchtstarrer Frömmigkeit ja meilenweit entfernt. Die Gefühle müssen raus, über die Rampe. Auch wenn die Primadonna des Gospel sich in der Zugluft der Klimaanlage im Oberstdorf-Haus, zumal mit Rest-Erkältung nur bedingt wohlfühlen kann, sich nach der Pause gar eine Kuscheldecke umhängt. Liz Howard lässt sich in ihrer Feier nicht stören. Erzählt mit ihrer in Höhe wie Tiefe prächtig timbrierten, in schier unendlichen Farben zart schimmernden und schon wieder eruptiven Stimme Geschichten.

In der Wiege des Jazz geboren

Es ist nicht die „Röhre“, es sind nicht die spektakulären Effekte, mit denen Stimmen der People of Color meist beeindrucken. Die in der Wiege des Jazz geborene Sängerin beeindruckt mit weit gespannter „Koloratur“, mit mannigfaltigeren Facetten. Kann locker eine Oktave überspringen, ihre Dynamik ins Maximum spreizen. Ihr sensibel arbeitender Tontechniker macht den Regenbogen detailfein hörbar: „Let It Shine“, Jeremy Fishers berühmter Song erfährt hier gedoppelte Bedeutung.

Blues im Blut

Wie die begleitenden Instrumentalisten. Liz Howard hält mit ihnen Zwiesprache gleich dem Prediger mit seiner Gemeinde im Spiritual, ergötzt sich in deren delikaten, musikantischen Intros, lässt sich tragen, beflügeln. Sie beherrschen die Kunst der Improvisation. Sie haben Blues im Blut, Jazz in den Fingern. Müssen in aller Musizierlust allzeit achtsam sein, falls Liz Howard die perfekt auf sich und ihre Combo abgestimmten Arrangements verlässt. Sie weiß, wer da an ihrer Seite steht, zollt dem quirligen, dann wieder piekfein durchsichtig agierenden Quartett ihre Hochachtung. Dem melodiereichen, virtuosen Gitarristen Anton Stürzer, dem diskret mitgestaltenden, punktgenau wie lebendig pointierenden Bassisten Paul Tietze. Joe Johnson swingt als echter Tastenkünstler kreativ und soundprägend, sogar ganz cool an Orgel und Klavier zugleich, zwischen Bass und Melodielinie. Vom hell bestückten Drumset formt Elmar Schmidt mit makellos dressierten Stöcken, auf seine Weise emotional das Rückgrat. Ein Jazzquartett in Meisterklasse.

Weihnachtsgeschenk mit goldener Schleife. Black Music at it’s best. Hohe Messe des Gospel.

