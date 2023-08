Gemeinde Missen-Wilhams muss die Rücklagen anzapfen - Was geplant ist

Missen investiert in Kinderbetreuung, Hallen-Umbau und Straßenbau, muss dafür aber tief in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat dem nun zugestimmt.

Die finanziellen Spielräume werden enger: Zwar sinken die Schulden in Missen-Wilhams heuer auf knapp 180.000 Euro. Aber auch die Rücklagen schmelzen zusammen: von 1,8 Millionen auf unter 600.000 Euro. Denn nur mit einer kräftigen Rücklagen-Entnahme kann die knapp 1500 Einwohner zählende Kommune heuer ihren Haushalt ausgleichen. Dem Zahlenwerk hat jetzt der Gemeinderat zugestimmt.

Die kommissarische Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Susanne Dölle, konnte zwar von konstanten Einnahmen berichten. So erwartet sie in diesem Jahr Gewerbesteuer in Höhe von 270.000, eine Einkommenssteuer-Beteiligung in Höhe von 800.000 Euro und 721.700 Euro an Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Aber neben der mit 690.800 Euro konstanten Kreisumlage stehen vor allem höhere Personalkosten im Haushalt. Hierfür muss die Kommune knapp 1,3 Millionen Euro ausgeben.

Hauptursache laut Dölle ist der Personalzuwachs in der Kindertagesstätte. Hier plant die Gemeinde gerade den Bau von Containern als Übergangslösung für weitere Gruppen. Auch dies belastet den Haushalt: Eine halbe Million Euro ist dafür vorgesehen.

Missen-Wilhams: Einnahmen insgesamt bei 4,42 Millionen Euro

Die im Verwaltungshaushalt zusammengefassten laufenden Einnahmen summieren sich auf 4,42 Millionen Euro.

Da die Ausgaben auf gut 4,2 Millionen Euro einsteigen, verbleibt nur ein Überschuss von 200.000 Euro, die sogenannte Zuführung zum Vermögenshaushalt. Dieser Betrag liegt nur geringfügig über dem Minimum von 143.000 Euro. Dies entspricht den fälligen Zins- und Tilgungszahlungen der Gemeinde.

Die verbleibenden 57.000 Euro stellen den finanziellen Spielraum der Kommune für Investitionen dar. Dieser reicht bei Weitem nicht aus. Denn neben den Kita-Containern stehen unter anderem auch erste Ausgaben rund um den geplanten Umbau der Sporthalle im „Haus des Gastes“ (291.000 Euro), den Straßenbau (453.000 Euro) und die Wasserversorgung (150.000 Euro) im jetzt verabschiedeten Haushalt.

Breitbandausbau in Missen kostet wohl 1,4 Millionen Euro

Größter Ausgabeposten ist auf den ersten Blick der Breitbandausbau. Hier stehen Ausgaben in Höhe von 1,4 Millionen Euro - jedoch rechnet die Kommune auch mit Zuschüssen von 1,25 Millionen Euro.

Dennoch: Ohne die Entnahme von 1,2 Millionen Euro aus den Rücklagen lässt sich der Haushalt nicht ausgleichen. Eine Diskussion zu dem Zahlenwerk erfolgte in der Gemeinderatssitzung nicht mehr. Der Finanzausschuss hatte den Haushalt vorberaten. Am Ende stimmte Ernst Schwarz gegen, der restliche Rat aber für den Etat.

