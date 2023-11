Den Swing im Blut: Der mitreißende Jazzabend der "Happy Mountain Stompers" in Oberstdorf

Die "Happy Mountain Stompers" aus Kempten sorgen bei der Kulturgemeinde Oberstdorf mit Jazz, Dixie und Swing für einen gelungenen Auftakt der neuen Spielzeit.

10.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Oberstdorf Einen überaus gelungenen und regelrecht swingenden Auftakt in ihre neue Spielzeit konnte die Kulturgemeinde Oberstdorf mit dem Konzert der Kemptener "Happy Mountain Stompers" für sich verbuchen. Band-Boss Toni Lill und seine "Jungs" verwöhnten das üppig erschienene Publikum im Oberstdorf-Haus mit traditionellem Jazzklang, fröhlichem Dixie und einschmeichelndem Swing.

Mehr Publikum als erwartet

Sehr erfreut zeigten sich Veranstalter und Musiker über die Tatsache, dass man gleich zu Beginn weitere Tische und Stühle aus dem Lager heranschaffen musste, um dem Publikumsaufkommen gerecht zu werden. Dann ging’s auch schon los mit dem "Rent Party Blues" in Chris-Barber-Manier, gefolgt von Louis Armstrongs "When You’re Smiling" - und die Musiker hatten die Gäste bereits auf ihrer Seite.

Grandios am Saxofon

Toni Lill mit Posaune und Michael Specker grandios am Saxofon und an der Klarinette bezirzten das erwartungsfrohe Auditorium. Beide traten auch als Sänger in Erscheinung, so bei den populären Stücken "Goody Goody" aus dem Jahr 1936 und "Oh Mary" von Louis Prima. Bei Specker kam deutlich zum Ausdruck, dass er den Jazz und Swing buchstäblich im Blut hat, denn er tänzelte vergnügt über die Bühne, dass es eine Freude war.

Fulminantes Solo

Georg Wolff am Schlagzeug sorgte für den sicheren Takt und gab forsch beim Stück "I’ve Found a New Baby" ein fulminantes Solo zum Besten. Werner Holzer am Bass, Pianist Johannes Lill und Reinhard Vogg an Gitarre und Banjo (stieß erst im zweiten von drei Teilen zur Band) komplettierten eine an diesem Abend "Fab Six" des Traditional Jazz und des Swing. Nach dem Ohrwurm "Just a Gigolo" und dem zum Schlaflied markierten "Mood Indigo" von Duke Ellington als Zugaben wurden dann die Mikrofone abgeschaltet und die Gäste in die kalte Nacht entlassen.