Die junge Sicht auf die Welt: Kreatives aus dem Gymnasium Sonthofen

Sonthofer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeigen Arbeiten aus dem Kunstunterricht in der Stadthausgalerie. Es gibt Talente und viel Kreatives zu entdecken.

29.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Schon das Motiv ist ungewöhnlich: Zwei Männerhände zeichnen sich gegenseitig die Manschetten, aus denen sie herausragen. Und auch die handwerkliche Qualität überrascht. Francesca Mayer hat das Bild geschaffen. Sie ist eines von zwei Talenten, die überhaupt namentlich in der Übersicht über die Ausstellung „Klasse!n“ des Gymnasiums Sonthofen in der Sonthofer Stadthausgalerie erwähnt werden – und das aus gutem Grund.

Ein Auge als Globus

Die Arbeiten von Francesca Mayer ragen in der Feinheit ihrer Darstellung, aber auch in der Ausdruckskraft ihrer Motive heraus, seien es Portraits junger Männer oder ein Katzenkopf. Dasselbe gilt für ihre Zeichenkollegin, mit der sie sich einen Raum teilt: Christina Elsässer zeigt akribisch ausgeführte Figuren – vom Drachen bis zur surrealen Komposition: Ein Auge hat die Stelle eines Globus eingenommen und zeigt ein Nesselwerk wie eine Qualle.

Heldin im Bikini

Fantasie ist immer wieder in den Aufgabenstellungen der Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums gefragt und wird von den Schülerinnen und Schülern manchmal bemerkenswert umgesetzt. So präsentiert der „Jahrgang 11“ zum Beispiel interessante Neuinterpretationen bekannter Skulpturen, in denen zum Beispiel antike männliche Muskelpakete von futuristischen Kämpferinnen im Bikini bezwungen werden. Denn Frauen sind stark. Das zeigen schon Blätter aus dem „Jahrgang 6“. In zackigen Strichen und ebensolchen Schriftzügen empfiehlt dort eine Superheroine: „Sei stark wie eine Frau.“ Freilich kann sich eine Heldin auch ganz anders tarnen: zum Beispiel als bunter Schmetterling, wie ein Blatt zeigt.

Begrünte Domfassade

Ein Leben mit der Natur ist auch eine Herausforderung für neue Architektur: Der „Jahrgang 12“ hat sich dazu Gedanken gemacht und stellt zum Beispiel ein Haus in Form einer großen Blüte vor, das sich in eine ebensolche Fantasie-Umgebung einpassen soll. Doch auch bereits bestehende Straßenzüge lassen sich üppigst begrünen wie ein Beispiel des „P-Seminars“ beim Projekt „Lifestyle in Farbe“ vor Augen führt. Eine Fotografie des Stephansplatzes in Wien zeigt die Fassaden der Häuser und des Domes und sogar Lampen und Leitungen voll wuchernder Pflanzen. Die Aufnahme wirkt dabei nostalgisch: aus vielen kleinen Fotos zusammengesetzt, farblich gedunkelt und mit abblätterndem Gold veredelt.

Schwarz und Weiß reichen sich die Hand

Lassen sich goldene Zeiten wiederherstellen? Vielleicht durch Zusammenhalt? Ein Beispiel liefert eine Installation, die der „Jahrgang 11“ aus Gipsabdrücken von Körperfragmenten geschaffen hat: Schwarz und Weiß reichen sich die Hand über ödem Sand und gehen so hoffentlich die Probleme in der Weltgemeinschaft an, die ein Plakat dahinter in Schlagworten aufwirft: Gewalt, Armut, Rassismus, …

So regen einige Arbeiten in dieser Ausstellung zum Nachdenken an, andere lassen wiederum ob des handwerklichen Könnens oder der ästhetischen Geschmackssicherheit staunen und alle führen vor Augen, wie fruchtbringend es ist, wenn an einer Schule auch die Kreativität gefördert wird.

Öffnungszeiten: bis Freitag, 12. Mai, mittwochs bis sonntags 14 bis 17 Uhr.

