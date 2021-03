Die Konstanzer Aach soll ökologisch aufgewertet werden

Der Fluss, der durchs Konstanzer Tal in den Großen Alpsee fließt, wird weiter renaturiert. Unter anderem sind Streuobstwiesen und Gehölze am Ufer vorgesehen. Ziel ist auch eine bessere Wasserqualität

Im Ortsgebiet Oberstaufen nahe dem Parkplatz Hündle durchfließt die Aach das Konstanzer Tal in östliche Richtung. Als Hauptzufluss nimmt sie den Jugelbach auf und mündet in den Großen Alpsee bei Bühl. Bernhard Zacherle und Matthias Kiechle vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) informierten in einer detaillierten Präsentation die Räte über ein Bündel geplanter Maßnahmen.

Weil Alpsee und Konstanzer Aach höchsten Stellenwert im gesamten Ökosystem haben, ist die Verbesserung der Gewässer mit mäßigem ökologischen Zustand und mangelhaftem Fischbestand das Bestreben von Behörden und Interessengruppen. Beim Ausbau des Kreisverkehrs am Hündle wurden erste Schritte umgesetzt, jetzt sollen weitere folgen. Auch vonseiten der Gemeinde Oberstaufen besteht großes Interesse, die Konstanzer Aach ökologisch aufzuwerten, erklärte Bürgermeister Martin Beckel.

Das ALE beauftragte eine Rahmenplanung „Bodenständig“, die im gesamten Einzugsgebiet nach Ursachen und Lösungen für die mangelnde Gewässerqualität sucht. Zwischenergebnisse liegen vor, der Endbericht soll im kommenden Herbst präsentiert werden. Die positive Resonanz von Bürgermeister und Knechtenhofener Eigentümern veranlasste das ALE zu einer Entwurfsplanung, um den Abschnitt der Aach aufzuwerten, der an die bisherige Revitalisierung anschließt. Ideen von örtlichen Akteuren seien laut Zacherle und Kiechle ausdrücklich erwünscht.

Gemeinsame Anstrengungen

Wasserwirtschaftsamt und Landwirtschaftsamt Kempten versuchen bereits seit 2017 den Nährstoffeintrag in die Konstanzer Aach zu verringern (wir berichteten). Seit 2019 wirkt das ALE mit, das mit der Initiative „Bodenständig“ Mittel aufwendet, um Erosionsschutz, Wasserrückhalt und Verbesserung der Wasserqualität zu unterstützen. Dazu werden Landwirte beraten, damit weniger Nährstoffe in die Aach gespült werden.

Aktuell geht es darum, eine dauerhafte Nährstoffmessstelle zur Feststellung des Phosphatgehalts einzurichten. In einzelnen Abschnitten werden mit den Eigentümern kleine kostengünstige ökologische Aufwertungen vorgenommen. „Weil ein naturnaher Bachverlauf einem ständigen Wandel unterliegt“, würden für den Unterhalt Abfahrtsrampen nötig, beispielsweise für das Ausbaggern von Kies, berichteten die ALE-Vertreter.

In bestimmten Lagen seien Streuobstwiesen in traditioneller Form vorgesehen. In etwas höher gelegenen Abschnitten lasse sich Überschussmaterial einbauen. An steilen Lagen soll das Ufer mit neuen Gehölzen (Hochstauden) sicher gemacht werden, Flachuferbereiche ohne Gehölze ermöglichten Grünlandnutzung. Nach hydrologischen Berechnungen sei in zehnjährigem Abstand Hochwasser zu erwarten, informierten Zacherle und Kiechle.

Die ALE-Mitarbeiter betonten als besonderen Vorteil die Aufwertung des Landschaftsbilds, die das touristische Potenzial deutlich erhöhe. Mit einer Vielfalt von Fördermitteln – Bürgermeister Beckel erwartet bis zu 75 Prozent – dürften sich die Kosten im Rahmen halten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das überarbeitete Gesamtkonzept samt Kostenschätzung dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden.