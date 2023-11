Bei der "Südlichen" in Sonthofen wird Kunst im Wert von 35.000 Euro verkauft

Die Kuratorin der "Südlichen", Claudia Stempian, zieht eine "überaus erfreuliche" Bilanz der Jahresausstellung bildender Künstler in Sonthofen.

15.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit einer „überaus erfreulichen“ Abschlussbilanz endete die Ausstellung „20 Jahre - Die Südliche“ in der Stadthausgalerie in Sonthofen. Kuratorin Claudia Stempian berichtete über das große Interesse der Besucher, die erfreuliche Anzahl von Verkäufen und damit auch über zufriedene Künstlerinnen und Künstler.

Die Finissage

Mit gefühlvollen Harfenklängen gab Anja Heinz-Civelek der Finissage dieser Jahresausstellung regionaler Kunst mit passend ausgewählten Stücken und beeindruckendem Spiel den angemessenen Rahmen. Die Abschlussveranstaltung bot die Möglichkeit, den Johann-Georg-Grimm-Preis persönlich an die Malerin Monika Herlein aus Waltenhofen zu übergeben. Die Jury der Südlichen würdigte damit Monika Herleins Bemühen, Menschen in Extremsituationen darzustellen. Ihre meist dunkel gehaltenen Portraits erschrecken oder berühren, lösen Begeisterung oder Ablehnung aus – nur übersehen werden sie nie, wie die Kuratorin sagte.

Über die Verpflichtung hinaus

Mit fast 1200 Besuchern zählte „Die Südliche“ der Kulturgemeinschaft Oberallgäu zu den am besten besuchten Ausstellungen in Sonthofen. Überaus zufrieden zeigte sich die Kuratorin über die Tatsache, dass von rund 220 Kunstwerken etwa 40 einen neuen Besitzer fanden. Dabei bewiesen die beteiligten Kommunen Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf, die zum Kauf verpflichtet sind, ihre großzügige Haltung gegenüber den Allgäuer Künstlerinnen und Künstlern und gingen bei ihren Ankäufen zum Teil weit über ihre Verpflichtungen hinaus, berichtete, Claudia Stempian, so dass am Ende Kunstwerke im Wert von 35.000 Euro einen neuen Besitzer fanden.

Kuriositäten aus der Kunstgeschichte

Großen Anklang fand auch das Rahmenprogramm der „Südlichen“. Nach dem Erfolg von Teil eins im Vorjahr präsentierte W. Gunther le Maire heuer Teil zwei seines Spaziergangs durch das Kuriositäten-Kabinett der Kunstgeschichte. Er führte unter anderem zu Dieter Roths „Selbstportrait als ertrunkene Leiche“ oder zu Joseph Ruffinis „Die Heilige Geist“ - unverkennbar als Frau dargestellt - wie man sie auch in der Kirche von Urschalling findet.

Aus dem Nähkästchen der Familie Modersohn

Auch die Vorstellung des diesjährigen historischen Gastes, Christian Modersohn, wurde zu einem der Höhepunkte der Ausstellung, berichtet die Kuratorin. Antje Modersohn, Tochter des historischen Gastes und Enkelin von Otto Modersohn, plauderte locker und ungezwungen vor einer größeren Zuhörerschaft aus dem Nähkästchen der Familie, schilderte neben dem Leben ihres Vaters kleine Anekdoten und unterstütze ihre Worte mit Fotos aus dem Familienalbum und zahlreichen Werken ihres Vaters, entstanden zwischen Bad Hindelang und Fischerhude.

Die nächste „Südliche“ wird voraussichtlich am 19. Oktober 2024 in der Villa Jauss in Oberstdorf ihre Tore öffnen. (pm)