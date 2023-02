Schulen im Oberallgäu und in Kempten: Nach Corona herrscht jetzt Lehrermangel

Die Pandemie hat ihre Spuren bei Schülern und Lehrern hinterlassen. Im Moment stehen Eltern und Schüler der 4. Klasse allerdings vor einem anderen Problem.

03.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es wird spannend für 1286 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Oberallgäu und für 594 in Kempten. Die Kinder in der 4. Grundschulklasse und ihre Eltern müssen entscheiden, welche Schule sie nächstes Schuljahr besuchen wollen. Dazu erhalten die Eltern derzeit eine Zwischen-Information über den Leistungsstand ihrer Kinder. Spannend ist es generell an allen Grund- und Hauptschulen in der Region. Die Frage lautet: Wie viele Lehrer werden im nächsten Schuljahr fehlen?

Die meisten anderen Schüler in Bayern erhalten am Freitag, 17. Februar, ihr Zwischenzeugnis – außer die der vierten Jahrgangsstufe. Sie bekommen am 2. Mai ein Übertrittszeugnis. Bis dahin können sich Schüler und Eltern informieren, welche Schule es künftig sein soll: Ob Mittel- und Realschule oder Gymnasium, ob staatlich oder privat – alle Schulen bieten in nächster Zeit Informationen über ihre Angebote, Fachrichtungen und Besonderheiten an. Einen Überblick gibt es auf dieser Seite.

Probleme an Schulen im Oberallgäu und in Kempten: Corona wirkt noch nach

Während die vergangenen Jahre von der Corona-Pandemie geprägt waren, ist derzeit keine Rede mehr von Quarantäne und Distanzunterricht. Trotzdem: „Corona wirkt an unseren Schulen noch nach“, sagt Schulamtsdirektor Herbert Rotter. Schüler und Lehrkräfte kämpften mit Wissenslücken und auch in den sozialen Beziehungen „haben die Folgen der Pandemie Spuren hinterlassen“. Außerdem plagen derzeit Erkältungskrankheiten Kinder und Lehrer. Offenbar hat die Pandemie bei vielen Menschen das Immunsystem geschwächt.

Schwierigkeiten haben die Leitungen der Grund- und Mittelschulen auch damit, genügend ausgebildete Lehrer zu finden. Zwar hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, 6000 neue Lehrerstellen zu schaffen. Doch woher sollen die Lehrkräfte kommen? Schon jetzt gebe es zu wenige davon, sagt Rotter. Und dabei handle es sich nicht um ein vorübergehendes Problem: „Der Lehrermangel wird uns noch weitere Jahre beschäftigen.“ Aber zumindest zeigt die Ankündigung Söders, „dass die Politik das Problem jetzt wahrgenommen hat“.

