Die Luft wird dünn: Sonthofens Handballer kämpfen um die sportliche Existenz

Der TSV Sonthofen erwartet am Mittwoch den SV Pullach zur vielleicht letzten Chance in den Play-downs. Trainer Sven Heldt sieht einen Trumpf.

31.05.2022 | Stand: 19:26 Uhr

Allmählich rennt ihnen die Zeit davon. Die Handballer des TSV Sonthofen haben am Mittwoch die vielleicht letzte Chance, die Hoffnungen auf den Verbleib in der Bezirksoberliga am Leben zu halten. Denn wenn die Schützlinge von Trainer Sven Heldt ab 20 Uhr den SV Pullach in der Sonthofer Allgäu-Halle erwarten, stehen die Gastgeber mit dem Rücken zur Wand. „Wir haben noch drei Spiele und für mich ist die Lage klar: Wir brauchen drei Siege“, sagt Trainer Sven Heldt. „Ein wenig Luft ist noch, aber jetzt müssen wir gewinnen.“

Play-downs: TSV Sonthofen auf erstem Schleudersitz

Dabei ist in den vergangenen Tagen endlich Licht ins Konstellationen-Wirrwarr der Play-downs gekommen. Aus der Siebner-Staffel der „Saisonverlängerung“ steigen drei Teams ab – der TSV besetzt den ersten Schleudersitz mit 8:10 Punkten. Schlusslicht Biessenhofen-Marktoberdorf (3:17) ist schon abgestiegen, der Vorletzte Waltenhofen (7:13) mit einem Spiel weniger zu gehen, ebenfalls.

Sonthofen hat ebenso wie Gilching (Dritter, ebenfalls 8:10 P.) noch drei Spiele zu absolvieren – darunter auch gegen Gilching. „Dadurch, dass die Teams alle so eng beieinanderliegen, brauchen wir im besten Fall sechs Punkte. Es geht zwar vielleicht mit zwei Siegen, weil sich die Konkurrenz die Punkte wegnimmt“, sagt Heldt. „Aber wir müssen sehen, dass wir selbst noch einen Weg raus finden.“

TSV-Trainings mit nur vier Spielern

Diese Mission wird angesichts der nach wie vor angespannten Lage knifflig. Trainingseinheiten mit vier Spielern, Partien mit einem Neun-Mann-Kader und – wie zuletzt – abgesagte und damit verlorene Auswärtsspiele, wie in Herrsching, gehen nicht nur an die Substanz. Sie kosten auch Punkte. „Dazu kommt, dass wir durch Verletzungen und Urlaub in dieser Phase extrem gebeutelt sind“, sagt Heldt. „Wer denkt schon, dass wir im Juni noch Handballspielen. Aber jammern hilft nie.“

Vor allen Dingen die Trainingsgestaltung sei mit bröckelndem Kader immens schwierig. „Im taktischen Bereich, da, wo man es in dieser Phase am dringendsten braucht, geht mit sechs Leuten im Training nichts“, sagt der 52-jährige Coach. „Da bleibt uns nur die Alternative, die Jungs individuell ein Stückchen weiterzubringen.“ Das wird der TSV gegen Pullach auch brauchen. Die Oberbayern haben bisher alle vier Spiele in den Play-downs gewonnen, teils deutlich. Wie auch beim 35:23 gegen Sonthofen im Hinspiel. Zuletzt waren auch Waltenhofen (35:24) und Biessenhofen-Marktoberdorf (36:11) eher taumelnde Sparringspartner als eine wirkliche Herausforderung.

Pullachs Granate auf Linksaußen

„Pullach hat keine Übermannschaft. Aber sie haben eine sehr starke linke Seite, die müssen wir in den Griff bekommen“, warnt Heldt. Linksaußen-Spieler Moritz Schimetat ist die gefährlichste Waffe. Der sprunggewaltige Spieler war mit 7,8 Toren pro Spiel schon bester Werfer der gesamten BOL-Ost-Staffel und führt die Play-downs mit sagenhaften 11,25 Toren pro Partie an. Nach dem Duell mit Pullach erwartet Sonthofen schon Samstag den Dritten Fürstenfeldbruck (12:8), ehe es zum Showdown nach Gilching geht. Heldts größter Hoffnungsspender: „Es warten zwei Heimspiele. Da haben wir gezeigt, dass wir jeden schlagen können.“ Selbst Spitzenreiter Herrsching.

Höhenflüge und Bruchlandungen

Weshalb Sonthofen aber auf heimischem Parkett zu außergewöhnlichen Leistungen imstande ist und in der Fremde nicht selten eine Bruchlandung hinlegt, weiß auch der Coach nicht: „Das ist ein ewiges Sonthofer Leiden und seit Jahren ein großes Problem. Wir machen in der Vorbereitung nichts anders, beziehen die Jungs in dieses Problem mit ein. Gerade in dieser Phase bräuchten wir da mehr Stabilität.“

Diese wird es in der laufenden heißen Zeit der Saison aber vermutlich im Kader nicht mehr geben. Schon im Kasten hapert’s: Beide Torhüter, Alex Gladyschew und Andreas Dahm, sind angeschlagen und im Grunde nicht spielfähig. Dazu kommen die Langzeitverletzten Karic, Milosevic, Weiland, Spettel und Fröhlich. Zumindest Kapitän Mike Burgdorf könnte gegen Pullach wieder auflaufen. Gerhard Jehle ist ebenso wieder an Bord wie Routinier Ralf Günter. „Wir können keine Effizienz ins Training bringen, aber zumindest lichtet sich das Lazarett ein wenig“, sagt Heldt. „Ich glaube nach wie vor daran, weil wir noch zwei Spiele zuhause haben. Und vor allem, weil die Erfahrungen der vergangenen Wochen gezeigt haben, dass wir kämpfen.“