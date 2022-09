Die Montessori-Schule kommt doch nach Immenstadt

Noch heuer soll der Umbau am Alpsee starten. Nächstes Jahr plant die Schule, von Oberstaufen nach Bühl umzuziehen. Warum sich das Projekt verzögert hat.

12.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es bleibt dabei: Die Montessori-Schule zieht von Oberstaufen nach Immenstadt-Bühl um. Dies hat der Geschäftsführer des Träger-Vereins „Monte“, Thomas Körner, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Zwar hatte der Vorstand des Vereins, der aus Eltern von Montessori-Schülern besteht, zunächst geplant, in diesem Jahr bereits die Schule in Bühl zu eröffnen. Doch das habe sich aus mehreren Gründen verzögert, sagt Körner. Jetzt soll es ernst werden: Der Verein Monte will im Oktober die leerstehenden Gebäude in Bühl von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) in Erbpacht übernehmen. Danach soll der Umbau starten. Zum nächsten Schuljahr 2022/23 ist die Eröffnung geplant.

Wie berichtet, suchte der Träger-Verein ein neues Gebäude, weil die Schule in Oberstaufen aus allen Nähten platzt. Da boten sich die zwei leeren Gebäude der KJF in Bühl an, die früher Teil einer Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche waren. Am Großen Alpsee wäre genug Platz für die Monte-Schule samt Kindergarten. Dort in der Lindauer Straße 34 („Lärchenhaus“) stehen knapp 1300 Quadratmeter und in der Lindauer Straße 36 („Haus Seeblick“) 840 Quadratmeter zur Verfügung. Das sind fast doppelt so viel wie derzeit in Oberstaufen. Direkt um die Häuser gibt es zudem eine Freifläche von über 6000 Quadratmetern. Und die KJF Augsburg ist bereit, die Gebäude dem Monte-Trägerverein zu überlassen.

Gerüchte machten in Immenstadt die Runde

Aber nachdem sich in diesem Jahr an den Gebäuden oberhalb des Großen Alpsees nichts getan hatte, gab es in Immenstadt Gerüchte, dass die Montessori-Schule nicht nach Immenstadt-Bühl umzieht. Doch dem widerspricht der Monte-Geschäftsführer. Das Projekt, das Anfang 2021 begonnen wurde, habe sich einfach nur „extrem verzögert“.

Neben der Corona-Pandemie, die alles erschwert habe, mussten zunächst auch zwei Gutachten erstellt werden. Zum einen war das ein Schadstoff-Gutachten, „das aber für uns relativ gute Ergebnisse brachte“, sagt Körner. So müssten in den Gebäuden keine größeren Sanierungen vorgenommen werden. Gedauert habe zudem ein statisches Gutachten.

Umbaukosten liegen wohl bei zwei Millionen

„Die statischen Anforderungen an Schulen sind sehr hoch“, sagt Körner. Weil der Verein plant, einige Wände herauszunehmen, um größere Räume zu erhalten, müsse genau geschaut werden, ob und wo das möglich ist. Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Darin geht es auch um die Finanzierung des Projekts. Der Geschäftsführer rechnet mit Umbaukosten von zwei Millionen Euro.

So müssten neben dem Abbau der Wände, die Elektrik und andere Installationen erneuert werden. Der Umbau werde voraussichtlich vier bis fünf Monate in Anspruch nehmen, glaubt Körner. Daran würden sich auch die Eltern beteiligen, unter denen es Fachleute für einzelne Gewerke gebe.

An Zuspruch gewonnen

Im Moment besuchen 120 Schüler die Montessori-Schule, die in der 10. Klasse auf einen M-Abschluss vorbereitet. 25 Kinder gehen in den Kindergarten. Nach Ansicht des Geschäftsführers sei es möglich, auf 150 bis 160 Schulkinder anzuwachsen. Im Kindergarten könnte eine zweite Gruppe eingerichtet werden.

Anfragen an die Schule gebe es bereits: „Wir haben deutlich an Zuspruch gewonnen“, sagt Körner, „vor allem auch aus dem Raum Immenstadt.“ Und über eine weitere Kindergartengruppe würde sich die Stadt Immenstadt freuen, die dafür Bedarf habe.

