Die "Musikfilmzeit" zeigt internationale Kurzfilme in Immenstadt

Das Festival „Musikfilmzeit“ präsentiert im Immenstädter Kino zehn internationale Kurzfilme über Menschen und Musik. Die Beiträge laufen in einem Wettbewerb.

11.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zum dritten Mal gibt es die „Musikfilmzeit“ in Immenstadt. Das kleine Festival ist ein Ableger der Filmzeit Kaufbeuren, eines 2008 ins Leben gerufenen Festivals, das künstlerisch hochwertige, internationale Kurzfilme zeigt. Dieses Festival, das sich in der jungen Filmszene etabliert habe, wie Leiterin Birgit Kern-Harasymiw sagt, hat 2020 expandiert. Neben einer Filmzeit International im Colosseum in Kempten gibt es auch eine Musikfilmzeit in Union-Filmtheater in Immenstadt. Dabei laufen die Filme in einem Wettbewerb. Eine Jury entscheidet über den Gewinner.

Zehn Kurzfilme aus verschiedenen Ländern von Deutschland bis Japan sind heuer bei der Immenstädter Musikfilmzeit zu sehen – in Originalsprache und mit englischen Untertiteln. Zusammengestellt zu zwei Blöcken à etwa 90 Minuten laufen die Beiträge am Mittwoch, 12. Oktober, und Donnerstag, 13. Oktober, jeweils ab 17 Uhr und ab 20 Uhr im Union-Filmtheater, wobei die Reihenfolge der Blöcke am Folgetag getauscht wird. Das Thema Musik wird dabei in den Beiträgen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen und beleuchtet.

Filmblock eins:

„Sunset Singers“: Der deutsche, etwa zehnminütige Animationsfilm erzählt von einem pensionierten Ehepaar aus Hongkong, das als Amateursänger auftritt. Der Mann wird vor dem geplanten Auftritt allerdings durch ein unerwartetes Ereignis aufgehalten.

„Neon Phantom“: Das zwanzigminütige brasilianische Musical schildert das Leben eines Fahrradkuriers, der davon träumt, ein Motorrad zu besitzen.

„Danzamatta“: In dem fünfminütigen Schweizer Film entdecken David und Oscar am Morgen nach einer wilden Party, dass ihr Mitbewohner Robin immer noch tanzt. Warum?

Lesen Sie auch

Kurzfilm-Festival Festival Filmzeit: In Kempten steht das Thema Heimat im Fokus

„You Can’t Show My Face“: Der 24-minütige iranische Dokumentarfilm begleitet junge Teheranerinnen 24 Stunden durch ihre Stadt. Sie nehmen alltägliche Geräusche auf und rappen dazu. Doch das ist verboten.

„Festin en capsule“: Der kanadische Animationsfilm rückt einen Mann in den Mittelpunkt, der am Abend exzessiv isst und trinkt und danach in der Nacht wirre Dinge träumt.

Filmblock zwei:

„Mondo Domino“: In diesem sechsminütigen französischen Cartoon-Satire-Musical summen Waldarbeiter im Lärm der Motorsägen fröhlich vor sich hin, während sie Bäume für die Dekoration einer Modenschau fällen.

„Partir un jour – Raus aus der Provinz“: Das 25-minütige französische Musical folgt Julien, der seine Heimat in der Normandie verlässt und in Paris ein neues Leben führt – bis er eines Tages zurückkehrt ...

„Cutput“: Der neunminütige japanische Animationsfilm setzt Sequenzen alltäglicher Straßenszenen auf neue Weise zusammen, so dass scheinbar unbewegte Objekte zu tanzen beginnen.

„Gas Station“: Der neunminütige italienische Spielfilm führt an eine Tankstelle. Alice, die dort arbeitet, will ihre Querflöte verkaufen, die sie nicht mehr spielt. Dann taucht ihr ehemaliger Musiklehrer auf …

„Undine“: Der 30-minütige niederländische Animationsfilm bebildert eine Oper. Meerjungfrau Undine ist süchtig nach Plastik. Auf der Suche nach ihrer täglichen Dosis zieht sie in einen Wohnblock mitten in der Stadt …

Aus diesen zehn Filmen wählt eine Jury den Sieger. In der Jury sitzen der Dirigent Wilhelm Keitel, der Filmemacher Christian Klandt und der Konzeptkünstler und Musiker Eugenio Squarcia.

Neben dem Jurypreis wird bei der Preisverleihung am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr auch ein Publikumspreis verliehen. Für die Musik sorgt das Ensemble Triollage.

Die Musikfilmzeit wird am Dienstag, 11. Oktober, um 18 Uhr mit einem Filmmix eröffnet. Um 20 Uhr folgt der Spielfilm „Leif in Concert Vol. 2“ von Christian Klandt, der beim Filmfest München als beste Produktion ausgezeichnet wurde. Das Festival beschließt eine Matinee mit den prämierten Filmen am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr.

Kartenreservierung im Internet: www.union-filmtheater.de Informationen im Internet unter www.filmzeit-allgaeu.de

Das Allgäuer Festival Filmzeit.

Das Immenstädter Union-Filmtheater.

Lesen Sie auch: "Corona führt noch immer Regie bei der Filmzeit Kaufbeuren".