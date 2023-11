Rezept gegen November-Depression: Die "Harfenzeit" der Oberstdorferin Martina Noichl

Die Oberstdorfer Harfenistin Martina Noichl stellt ein neues Solo-Album bei zwei Konzerten vor. Das Programm enthält Eigenkompositionen, die Halt geben wollen.

24.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Die wärmenden Harfenklänge sind ein wunderbares Rezept gegen November-Depressionen und eine schöne Einstimmung auf die Adventszeit“, sagt Martina Noichl. Zu einer solch wohltuenden „Harfenzeit“ lädt das dritte Solo-Album der Oberstdorfer Harfenistin ein. Sie präsentiert das Programm dieser CD am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss. Dieses Konzert ist bereits ausverkauft, es gibt aber wegen der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert am Freitag, 1. Dezember.

Die CD enthält 18 Lieder. Der Großteil sind Eigenkompositionen von Martina Noichl, es finden sich aber auch Lieblingsstücke der Allgäuerin darauf, die von anderen Komponisten stammen.

Die Ideen gehen nicht aus

Martina Noichl begann 1992 damit, eigene Stücke zu komponieren. Der Auslöser war damals eine kleine irische Schoßharfe, die ihr ihr Vater schenkte, als sie mit einer Freundin eine musikalische Reise durch Irland plante. Mittlerweile beläuft sich die Summe ihrer Eigenkompositionen auf rund 50 Lieder, und die Ideen gehen ihr nicht aus. „Es ist wichtig, dass sich der innere Funke entzündet“, beschreibt sie den Keim einer neuen Melodie. Sie selbst lässt sich dabei von Menschen, denen sie begegnet, oder von Orten und Landschaften, die sie besucht, inspirieren.

Die Entscheidung, welche Eindrücke sie in Musik verwandeln möchte, trifft sie recht schnell, die Ausarbeitung verläuft hingegen verschieden. „Manchmal kommt mir spontan eine Melodie in den Sinn, und ich weiß, dass ich das Stück aufnehmen muss“, erzählt sie. Teilweise setzt sich Martina Noichl aber auch mit der Absicht an die Harfe, ein Stück über ein bestimmtes Thema zu kreieren, und beginnt zu improvisieren.

Melodien aus fünf Jahren

Auf „Harfenzeit“ finden sich ihre Melodien der vergangenen fünf Jahre. Vor allem in der Pandemie, als sie gezwungenermaßen mehr Zeit hatte, widmete sie diese dem Musizieren. „Musik ist für mich Lebensenergie. Während Corona wurden wir unserer Glücksmomente beraubt“, sagt Martina Noichl. Nach dem Verdauen des ersten Schocks hat sie sich vermehrt an die Harfe gesetzt, um dabei „den kleinen Dingen nachzuspüren“ und sich dadurch verstärkt selbst Glücksmomente zu schaffen. Da die Stücke für sie selbst nährend und Halt gebend waren, wollte sie dieses Gefühl auch weitergeben.

Wie heiße Schokolade mit Chili

„Die Stücke sind wie heiße Schokolade mit Chili oder Ingwer“, sagt die Komponistin schmunzelnd und fügt hinzu, dass „Harfenzeit“ eine Weiterentwicklung ihrer vorherigen CDs darstellt. Die tragenden Pfeiler ihrer Musik sind Martina Noichls alpenländische Wurzeln, ihr irisch-keltischer Einschlag und der südamerikanisch-rhythmische Traditionsanteil ihres Instruments. Allerdings enthalten ihre Lieder auch Rock-, Pop- und Jazz-Elemente.

Überraschungsgäste eingeladen

Die Konzerte im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss heißen „Martina Noichl & Friends“. Dabei will die Harfenistin dem Publikum einige ihrer musikalischen Weggefährten als Überraschungsgäste präsentieren. Diese werden sie bei einigen Stücken begleiten.

Das Zusatzkonzert findet am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der Villa Jauss statt. Reservierungen sind möglich per Telefon 08322/7850 oder per E-Mail: kontakt@martinanoichl.de

Die CD „Harfenzeit“ kostet 19,50 Euro kann per Internet bestellt werden: www.martinanoichl.de