Die "Wilde Hünd" aus Oberstdorf rocken wieder

Die Oberstdorfer Kultband "Joram Lee" erinnert mit einem Gedächtniskonzert an ihren verstorbenen Gitarristen. Dabei treten auch musikalische Weggefährten auf.

25.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Alois war von Anfang an mit Herz und Seele dabei“, erzählt der Bandleader von „Joram Lee“, Josef Geiger senior, über das Gründungsmitglied der Oberstdorfer Kultband. Im Juni 2022 ist Alois „Ze Lise“ Patuzzi überraschend gestorben. Aus diesem Grund ist der am Samstag anstehende Auftritt von „Joram Lee“ in der Oberstdorfer Oybelehalle in erster Linie ein Gedächtniskonzert. „Nach seinem Tod war uns klar, dass alles beendet ist“, gesteht „Big Sepp“. Letzten Endes war es die Witwe seines langjährigen Weggefährten, die ihn und den Rest der Band zum Weitermachen ermunterte.

"Wir waren alles alte Rocker"

Die „Wilde Hünd“, wie sie von den Einheimischen in Anlehnung an ihren bekannten gleichnamigen Hit liebevoll genannt werden, wurden vor rund zwanzig Jahren von den drei Kindergartenfreunden Florian „Levon“ Fischer (Percussion, Gesang), Josef „Big Sepp“ Geiger senior (Gesang, Gitarre) und Thomas „Die Mühle“ Müller (Ziehharmonika), gegründet. „Wir waren alles alte Rocker und hatten Lust selbst Musik zu machen“, erinnert sich Geiger an die Gründungsphase. Also holten sie sich Bassist Stefan „AJ Giacometti“ Heinze und den Gitarristen Alois „Ze Lise“ Patuzzi mit ins Boot und legten los.

Eigene Texte

Die Grundidee war von vorneherein, eigene Texte zum Besten zu geben. „Es gibt doch schon hunderttausende Coverbands“, sagt der Bandleader, der nicht nur als Sänger, sondern vor allem als Texter fungiert, das Ziel der Gruppe. Vom Stil her war klar, dass sie sich in den Bereichen ansiedeln wollten, die sie auch selbst am liebsten hörten. „Das, was wir spielen, kommt aus den 70ern und 80ern – aus dem Folk, Blues und Rock, von Bob Dylan über Bruce Springsteen bis zu den Dire Straits“, beschreibt „Big Sepp“, von welchen Melodien er sich inspirieren lässt.

Lieder in Oberstdorfer Mundart

Was die Texte angeht, hatten er und seine Mitstreiter Vorbilder wie Wolfgang Ambros und einige Schweizer Bands. „Auf die Lieder, die wir lieben, machen wir Texte drauf“, bringt es der Bandleader von „Joram Lee“ auf den Punkt. Diese Texte sind allesamt in Oberstdorfer Mundart verfasst. Auf die Frage, ob man sich dadurch nicht Publikum wegnehme, weil viele Leute durch die Verständigungsprobleme keinen Zugang zur Musik finden, lacht „Big Sepp“. Den Musikern von „Joram Lee“ geht es nicht um Erfolg, sondern um Spaß am Spiel.

"Wir sind bewusst gnadenlos"

Ursprünglich war nicht einmal ein Auftritt geplant. Daher verhieß das erste Konzertplakat, das 2007 gedruckt wurde, es handle sich um das erste und einzige Konzert der Band. Der Erfolg und die Nachfrage brachten die Musiker dann aber auf den Geschmack. Ihrem Grundprinzip blieben „Big Sepp“ und seine Mannen bei den rar gestreuten weiteren Auftritten treu: „Wir sind bewusst gnadenlos“, schmunzelt der Bandleader im Hinblick auf die Oberstdorfer Texte, die „Joram Lee“ raushaut, ohne Rücksicht, ob sie verstanden werden oder nicht. So bekommen es die Konzertbesucher sowohl mit Themen zu tun, die den Musikern im Kopf herumschwirren, als auch mit Wortspielen, die aus den englischen Originaltiteln heraus entstehen.

Eine zweite Band gegründet

Im Laufe der Jahre entstanden aus Geigers Feder nicht nur die rockigen Party-Hits, sondern auch langsamere Lieder, die den Mitgliedern von „Joram Lee“ schlicht „zu lahm“ waren. Also gründete Josef Geiger kurzerhand mit „Hoalitte 6“ eine zweite Formation. Der Name ist abgeleitet von der Alpe Hochleite bei Oberstdorf, auf der die Idee entstand. Mit Tim Hecking und Jordan Prince verstärken nun zwei Gitarristen von „Hoalitte 6“ die Gruppe „Joram Lee“.

Musikalische Weggefährten

Beim Gedächtniskonzert dürfen sich die Besucher aber auch noch auf musikalische Gäste freuen. Mit „Grittebendl Fehla“, „Casey's Orbit“, „d' Seewegs“, „Papatabo“. „Andi Heuss“ und der Bläsersektion „Zämedgscheret“ finden sich einige musikalische Weggefährten von Alois „Ze Lise“ Patuzzi ein und werden sowohl im Zusammenspiel mit „Joram Lee“ als auch mit eigenen Kurzauftritten den Auftritt bereichern.

Das Konzert von „Joram Lee“ findet am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr in der Oberstdorfer Oybelehalle statt. Eintrittskarten sind bei Oberstdorf Tourismus erhältlich: Telefon 08322 / 700-2100, E-Mail: kartenvorverkauf@oberstdorf.de