Die renovierte Orgel in der Sonthofer Kirche St. Michael erstrahlt in neuem Glanz

Ein Schweizer Virtuose präsentiert eindrucksvoll die neuen klanglichen Möglichkeiten der renovierten und erweiterten Orgel in der Sonthofer Kirche St. Michael.

25.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Königin gewährt Audienz, eine Königin der Instrumente. So führt Kirchenmusiker Heinrich Liebherr in das Konzert ein, mit dem der Sankt Gallener Domorganist Willibald Guggenmos die Orgel in der Sonthofer Stadtpfarrkirche St. Michael nach ihrer 66.000 Euro teuren Sanierung und Erweiterung zum Klingen bringt. Die Monarchin, so fährt Heinrich Liebherr in seiner humoristischen Art fort, habe sich einmal gründlich durchchecken lassen, habe sich einem Wellnessprogramm unterzogen und ihr Betätigungsfeld erweitert.

Eindrucksvolle Premiere in Sonthofen

Es bietet nun eine angemessene Klangsprache für Kompositionen vom Barock bis in die Moderne. Das stellte Willibald Guggenmos bei diesem Orgelkonzert eindrucksvoll unter Beweis. Er setzt dabei auf größtmöglichen Kontrast und auf bekannte oder zumindest leicht verständliche Stücke. So wird schon zwischen Praeludium und Fuge in c-Moll von Johann Sebastian Bach dessen melodiöser Kantatensatz „Jesu bleibet meine Freude“ eingeschoben, gleichsam als klanglich duftiges, freudig-bewegtes Intermezzo zwischen den gewaltigen Klangkonstruktionen von BWV 546.

Ein Naturidyll in Tönen

So traditionell der Auftakt des Programms erscheint, so überraschend erweist sich alles Folgende: Die „Corrente Italiana“ des Spaniers Juan Cabanilles (1644 - 1712) beschwört den Charakter einer Hofmusik, bei der zunächst wenige Bläser, später einige Dudelsäcke und schließlich ein kleines Orchester für immer ausgelassenere Stimmung sorgen. Noch illustrativer ist die „Fantaisie pastorale et orage dans les Alpes“ des Schweizer Jacques Vogt (1810 - 1869). Sie gaukelt den Hörerinnen und Hörern ein Naturidyll vor – mit eingängigen Weisen, deren Echo in den Bergen widerhallt. Doch dann züngeln Blitze, der Himmel verdüstert sich und ein Unwetter von kaum vorstellbarer Klanggewalt tost los. Es klingt fast so schnell ab, wie es gekommen ist. Letztes Wetterleuchten und dumpfes Grollen klingen nach. Die Menschen stimmen ein Dankgebet an, und das steigert sich zum mächtigen Hymnus, der fast die Kraft der Natur in den Schatten stellen will.

Differenziert ausgespielte Klangpracht

Doch die neu renovierte Orgel kann auch ganz zarte, fast kammermusikalische Töne anstimmen, etwa in einer Bearbeitung des langsamen Satzes Larghetto aus dem Klarinettenquintett von Wolfgang Amadé Mozart, der hier nicht nur innige, arienhaft-melodiöse, sondern auch feine, verspielte Züge annimmt. Und selbst dort, wo die Klangpracht der großen Orgel gefordert ist, setzt Willibald Guggenmos sie differenziert ein. So entwickelt sich das meditative, sich ständig repetierende Gebet in „Cortège et Litanie“ von Marcel Dupré erst ganz allmählich zu immer gewaltigerer Tonmacht, bis sich am Ende die Pforten der Kathedrale zu pompöser Klangpracht öffnen.

Ein Instrument mit Finessen

Von Charles-Marie Widor, dem französischen Meister der spätromantischen Orgelsinfonik, wählt Willibald Guggenmos einen bewusst ganz zurückgenommen, introvertierten Andante-sostenuto-Satz aus der Symphonie Gothique, um – bei aller Klangsinnlichkeit – die Finessen des Instruments zu verdeutlichen, bevor in der Toccata des russischen Komponisten Georgi Muschel (1909 - 1989) noch einmal Jubelstimmung sich in fein durchhörbarer Klangarchitektur zu einem gewaltigen Tongemälde steigert.

Lesen Sie auch

Kirchenmusik im Oberallgäu Zentrum der Sonthofer Kultur: Ausstellung beleuchtet 300 Jahre Sankt-Michael-Chor

Die Pfarreiengemeinschaft St. Michael in Sonthofen.

Der Organist Willibald Guggenmos.

Lesen Sie auch: "Zentrum der Sonthofer Kultur: Ausstellung beleuchtet 300 Jahre Sankt-Michael-Chor".