Die "Schlaraffen" stellen sich mit einem Orchesterkonzert in Oberstaufen vor

Das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ spielt beliebte Werke im Kurhaus von Oberstaufen vor. Das Ensemble entstand durch einen Bund, der den Humor pflegt.

14.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ gibt sich die Ehre – am Sonntag, 16. Oktober, in einer Matinee im Kurhaus von Oberstaufen. Eingeladen hat die Kulturgemeinschaft Oberallgäu.

Der ungewöhnliche Name des Orchesters stammt vom weltweiten, 1859 in Prag gegründeten Männerbund „Schlaraffia“, in dem sich die Mitglieder der Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor verpflichten. Die Mitglieder nennen sich „Sassen“, die Ortsvereine – wie auch der in Immenstadt – werden als „Reyche“ bezeichnet.

Das Orchester wurde 1982 in Aschaffenburg gegründet, die Musiker sind aktive und ehemalige Berufsmusiker, die sich mehrmals im Jahr zu einem Konzert treffen und dem Männerbund angehören. In Oberstaufen präsentieren sie Werke unter anderem von Beethoven und Mozart, aber auch von Johann Strauß Sohn und Franz Lehár. Mit dem Dirigenten Jürgen Müller sprach Veronika Krull.

Die „Praga Ouvertüre“ ist sicher dem Gründungsort Prag der „Schlaraffia“ geschuldet. Wer ist der Komponist Helmut Seraphin?

Jürgen Müller: Das Stück ist 1969 entstanden und nimmt in der Tat Bezug auf Prag als Gründungsort. Der Komponist ist ein Schlaraffe aus Bamberg, der als Korrepetitor und Orchesterleiter tätig war. Das Interessante ist: Das Stück ist 1969 in Stuttgart uraufgeführt worden, seitdem aber nicht mehr, weil es eben einen ganz speziellen schlaraffischen Bezug hat. Es ist ein dreisätziges Stück, das etwa eine Viertelstunde dauert. Es handelt von der Gründungszeit in der kaiserlich-königlichen Donaumonarchie – von dort ging damals der schlaraffische Gedanke aus. In der Zeit von 1933 bis 1945 war die Schlaraffia, wie andere Vereine auch in Deutschland, verboten. Im Prinzip ist die Praga-Ouvertüre eine Programmmusik, ein spätromantisches Stück, das die geschichtliche Entwicklung musikalisch beleuchtet. Das Hauptmotiv ist das „Prager Thema“, so hat es der Komponist selbst benannt, das sich durch den ersten Teil zieht und an die „gute, alte Zeit“ bis in die 20er, 30er Jahre erinnert. Der Mittelteil nennt sich „finstere Not“, im dritten Teil keimt neues schlaraffisches Leben empor, indem Schlaraffenlieder im Ansatz zitiert werden – es gibt ein eigenes Liederbuch dafür.

Mit der Egmont-Ouvertüre von Beethoven folgt ein gewichtiges Werk – warum dieses Stück?

Müller: Das bezieht sich auf eine Zeit, als ich noch nicht dabei war: Die Ouvertüre war eines der ersten Stücke, das von dem Orchester seit seiner Gründung gespielt worden war.

Ein Gegensatz sind die „Schöne blaue Donau“ von Strauß und die Walzer aus der Lehár-Operette „Die lustige Witwe“. Bewusst als beschwingter Ausklang geplant?

Müller: Schlaraffia hat sich entlang der Donau entwickelt, und es gibt auch sogenannte Ehrenschlaraffen wie Lehár. Wir neigen dazu, auch die leichte Musik zu pflegen neben den Klassikern. Aber die Walzer sind nicht der Schluss des Programms. Am Schluss steht die schlaraffische Festmusik von „Ritter Hymnifex“, ein schlaraffischer Ritter aus dem Aschaffenburger Raum alias Heinz Störrle. Er hat die Musik vor etwa 40 Jahren geschrieben. In dem Stück wird ein schlaraffischer Abend musikalisch dargestellt – es ist also auch eine Art Programmmusik. Es beginnt mit einem Begrüßungslied, es folgt ein Lied als Gratulation zum Geburtstag und ein Schlusslied am Ende des Treffens, auch „Sippung“ genannt. Es ist also gewissermaßen eine symphonische Dichtung, einfach melodiös für Zuhörer, die noch nicht etwas von Schlaraffia gehört haben.

Sagen Sie uns etwas zum Solisten Dietrich Fritsche, der seinen Auftritt beim Klarinetten-Konzert von Mozart hat?

Müller: Dietrich Fritsche war Klarinettist in Saarbrücken, ist jetzt auch im Ruhestand, spielt aber noch munter und fröhlich weiter. Das Konzert ist das einzige Klarinettensolostück mit Orchester von Mozart, ursprünglich für eine Bassklarinette geschrieben. Es hat drei Sätze, es ist ein typischer Mozart, der zweite Satz, das Andante, ist ein Ohrwurm.

Schlaraffia, ein reiner Männerbund – passt das auch mit dem etwas altertümlichen Rahmen noch in die Zeit?

Müller: Da ich selber Schlaraffe bin, finde ich, ja. Das ist für diejenigen, die dabei sind, eine Auszeit aus dem, was sie alles täglich erleben. Wir treffen uns von Anfang Oktober bis Ende April einmal in der Woche in den verschiedenen Ortsvereinen. Es ist eine Auszeit von dem Beruf, von der Umwelt. In diesen paar Stunden geht es um Kunst, Freundschaft und Humor. Die Beiträge kommen aus den eigenen Reihen, wir besuchen uns auch gegenseitig, es ist ein Spiel. Wenn wir zu den Treffen gehen, legen wir alles ab wie den gesellschaftlichen Stand, der Beruf spielt keine Rolle, Religion und Politik bleiben außen vor. Frauen sind durchaus erwünscht, an zwei bis drei Abenden sind sie dabei und werden entsprechend hofiert. Auch im Orchester sind Damen dabei, Frauen von Schlaraffen, die musikalische Fähigkeiten haben, auch die Töchter oder Söhne.

Das Symphonie-Orchester spielt am Sonntag, 16. Oktober, um 10 Uhr im Kurhaus in Oberstaufen. Karten gibt es im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-140, unter Telefon 08323/9892691 oder an der Tageskasse.

