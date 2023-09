Die Schönheit des Kleinwalsertals festgehalten: Historische Bilder von Karl Max Kessler

Im Archiv in Hirschegg sind historische Bilder des Kleinwalsertals des Fotografen Karl Max Kessler zu bestaunen. Auch die Bedeutung der Werke wird erklärt.

Unter dem Titel „Entdeckung der Vergangenheit“ lädt das Karl Max Kessler Archiv für den 7. Oktober (Samstag) um 19 Uhr ins Walserhaus in Hirschegg ein. Erstmals präsentiert sich das Archiv der Öffentlichkeit und gibt Einblicke in seinen Foto-Bestand aus dem 20. Jahrhundert, der die Geschichte und landschaftliche Schönheit des Kleinwalsertals zeigt. Vor Ort wird auch Arno Gisinger sein. Der international renommierte Fotograf, Historiker und Autor hat sich während einer künstlerischen Residenz im Juli 2023 mit dem Archivmaterial und der fotografischen Arbeit Karl Max Kesslers auseinandergesetzt. Er wird die Erkenntnisse seiner Forschungsarbeit vorstellen und mit seiner Expertise aus den Bereichen Geschichte, Kunst und Fotografie einen lebendigen Bezug zur Gegenwart herstellen. (Lesen Sie auch: Neubau soll "Alte Schwendebrücke" im Kleinwalsertal ersetzen)

Foto-Installation wird präsentiert

Ein Höhepunkt des Abends ist die offizielle Präsentation der ersten Foto-Installation des Karl Max Kessler Archivs. Interessierte können bereits am Vormittag des 7. Oktobers einen Blick in die Arbeit des Archivs bekommen: 11 Uhr Treffen auf dem Gemeindeplatz in Riezlern vor dem Eingang zum ehemaligen Museum. Gegen 11.30 Uhr Ortsbegehung zur Ausstellungsfläche der Foto-Installation (festes Schuhwerk empfohlen) und gegen 13 Uhr Ausklang bei einem Snack in der Cantina Vertical. (Lesen Sie auch: Vermisster Bergsteiger nach Suchaktion in Riezlern wiedergefunden)

Alte Negative restaurieren und digitalisieren

Das Fotoarchiv hat sich der Aufgabe verschrieben, alte Negative, die von Karl Max Kessler während des 20. Jahrhunderts aufgenommen wurden, zu restaurieren und zu digitalisieren, um die reiche Geschichte und die atemberaubende Schönheit des Kleinwalsertals zu bewahren. Während seiner Künstlerresidenz hatte Arno Gisinger die Gelegenheit, mit Persönlichkeiten aus dem Kleinwalsertal in Gespräche zu kommen und Einblicke in die Vergangenheit und Geschichte des Tales zu gewinnen. Gleichzeitig erkundete er das umfangreiche Material des Fotoarchivs, tauchte ein in die abgebildeten Szenerien vergangener Zeiten und vertiefte sich in die fotografische Arbeit Karl Max Kesslers.

Das Motiv der Fotomontage

Die Rückschlüsse dieser Residenz werden nun im Walserhaus präsentiert. Arno Gisinger wird dabei auf das Motiv der Fotomontage eingehen und die vielfältigen Techniken der analogen Fotografie beleuchten. Insbesondere wird er die Auswirkungen der Fotomontage auf den Blick auf Fotografie und Landschaft untersuchen und Einblicke in das Schaffen und die Vision des Fotografen Karl Max Kessler geben.

Zudem wird wir an diesem Abend offiziell die erste Fotoinstallation des Archivs auf einem Billboard eröffnet, das sich auf einem Stall an der Kanzelwand-Abfahrt befindet. „Die Präsentation verspricht eine einzigartige Gelegenheit, Geschichte, Kunst und Fotografie miteinander zu verbinden und das Kleinwalsertal aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

