Die Sonthofer kämpfen um ihre Post

Der Stadtrat hat eine Petition ins Leben gerufen, die für den Erhalt der Filiale eintritt. Bürgermeister Wilhelm hält die Verbindung zum Bahnhof für wichtig.

16.12.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Stadtrat, Bürgermeister und viele Bürger wollen nicht hinnehmen, dass die Deutsche Post AG ihre Filiale am Sonthofer Bahnhof schließt. Die Stadtratsfraktionen riefen eine gemeinsame Petition ins Leben, auf der möglichst viele Bürger unterschreiben sollen. Die Petition findet sich sowohl im Internet als auch im Rathaus. Derweil hat Bürgermeister Christian Wilhelm an die Leitung der Post geschrieben und um ein Gespräch gebeten.

Wie berichtet, war die Postfiliale am Bahnhof in der Vergangenheit immer wieder vorübergehend geschlossen. Als Grund wurden Krankheitsfälle genannt. Anfang Dezember kam dann die Mitteilung, dass die Postbank am Bahnhof spätestens bis zum zweiten Quartal nächsten Jahres ganz aufgegeben wird. Wie es mit der Postfiliale weitergeht, ist derzeit offen. Der Standort der Postbank werde nach Einschätzung Wilhelms wohl nicht zu retten sein. Die Postfiliale wollen die Sonthofer aber unbedingt erhalten.

Post AG sucht nach einem neuen Partner

Weil die Post AG, die sich offensichtlich nicht mehr mit Immobilien belasten will, deshalb ihren Kooperationspartner Postbank verliert, nimmt sie auch Abstand von dem jetzigen Standort in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof. Zudem sucht sie für die Dienstleistungen jetzt einen neuen Partner – einen Einzelhändler oder ein Geschäft, dessen Mitarbeiter Briefe und Pakete entgegennehmen. Doch das wollen viele Bürger, der Stadtrat und Bürgermeister Wilhelm nicht: „Wir wollen die Post am Bahnhof behalten, die gehören in Sonthofen schon seit über 50 Jahren zusammen.“

Wie er vom Besitzer des Bahnhofsgebäudes, dem auch das Postgebäude gehört, weiß, gäbe es Raum dort die Postfiliale dauerhaft unterzubringen. Außerdem soll auch das bestehende Briefverteilzentrum an der Stelle bleiben. Deshalb kann Wilhelm nicht verstehen, warum die Post ihre Dienstleistungen einstellen will. Darüber will er mit den Verantwortlichen der Post AG sprechen. Doch bisher hat er dazu noch keine Antwort erhalten.

Unterschriftenlisten im Internet und im Rathaus

Derweil haben alle Fraktionen des Sonthofer Stadtrats auf Initiative der Freien Wähler eine Petition für den Erhalt der Post gestartet. Für eine attraktive Stadt „ist eine Postfiliale unabdingbar“, heißt es darin. Ohne die Post vor Ort könne beispielsweise „der Paketversand für kleine und mittlere Unternehmen nur sehr schwer gewährleistet werden“. Vor allem die ältere Bürgerinnen und Bürger müssten dann auf Dienstleistungen der Post verzichten.

Die Unterschriftenlisten können im Internet heruntergeladen werden. Sie sollten dann von den Bürgern unterschrieben im Rathaus abgegeben werden. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit direkt im Rathaus seine Unterschrift zu leisten. Wie die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Petra Müller, mitteilt, müssen alle Listen bis 15. Januar im Rathaus sein.

