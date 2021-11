Die Sonthofer Stadthausgalerie will Kunst von Frauen ins rechte Licht rücken

Die Schau „Starke Frauen“ in der Sonthofer Stadthausgalerie präsentiert Kunst von Frauen. Einige Arbeiten werfen einen kritischen Blick auf die Gesellschaft.

09.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Der Knoten scheint zu halten. Überdimensional hängt er in der Sonthofer Stadthausgalerie. Und groß schmückt auch ein Kollege den Katalog der Ausstellung. „Starke Frauen“ ist sie betitelt und zeigt Arbeiten von 51 Künstlerinnen. Sie wollen die Kunst von Frauen ins rechte Licht rücken. Denn Frauen spielen in der Kunstgeschichte nur eine untergeordnete Rolle, wie Ergül Cengiz, eine der ausstellenden Künstlerinnen bei der Eröffnung erläutert. Ergül Cengiz hat zusammen mit ihrer Künstlerkollegin Dörthe Bäumer und der freien Kuratorin Katia Rid diese Ausstellung zusammengestellt.

Eine Vereinigung für Frauen

Die Teilnehmerinnen gehören dabei der Gedok an, einer Vereinigung für Frauen im deutschsprachigen Raum, die künstlerisch tätig sind – nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in anderen Bereichen wie der Literatur oder der Musik. In Sonthofen allerdings kreist alles um die bildende Kunst, wobei die Ausstellung möglichst viele Facetten aufzeigen will, wie zweite Bürgermeisterin Ingrid Fischer erklärt. Das gelingt der Ausstellung auch. Sie vereint Malerei, Skulptur, Schmuck, Installation, Videopräsentation und Fotografie.

Eine große Bandbreite

Die Arbeiten weisen dabei aber nicht nur in der Art ihrer Mittel eine große Bandbreite auf. Einige hinterfragen die Rolle der Frau in der Gesellschaft, andere werfen einen weiblichen Blick auf die Welt und deren Probleme, wieder andere frönen einfach der Lust an der Kunst oder dem Spaß am Spiel. Zusammen verlangen sie der Besucherin oder dem Besucher viel Konzentrationsfähigkeit und viel Muße ab, um sich mit der Vielzahl an so verschiedenen Arbeiten auseinanderzusetzen.

Ballett im Ganzkörperschleier

Schon am Eingang erwartet die Besucherin oder den Besucher eine spannende Fotoserie von Adidal Abu-Chamat. Sie zeigt unter dem Titel „Dreaming of – Träumen von“ eine Frau im schwarzen Ganzkörperschleier und mit Ballettschuhen, die an einer Ballettstange für ihren großen Auftritt übt. Bleibt er nur ein schöner Traum? Was vordergründig als Kritik an einem falsch verstandenen, ganz speziellen reaktionären Glaubensverständnis erscheint, ermahnt dazu, generell tradierte Überzeugungen zu überdenken.

Ein Mädchenkörper lenkt die Blicke auf sich

Im Raum nebenan lenkt ein nackter Mädchenkörper die Blicke auf sich. Aus weißem Wachs von Jessica Kallage-Götze geformt liegt er „im Schatten der Bäume“ auf einem Moosbett und strahlt in seinem entspannten Schlummer Sicherheit und Geborgenheit aus. Zugleich offenbart ein Riss im Material die Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit dieser Figur. Sie erscheint so verletzlich und zerbrechlich wie jeder Mensch, sei er nun Frau oder Mann. Und die Figur ist in ihrem arglosen Schlaf schutzlos den Blicken anderer ausgesetzt, so wie viele, die nur auf die Eigenschaften ihres Körpers reduziert werden.

Die Gegensätze der Geschlechter

Werden die Gegensätze der Geschlechter in der Zukunft unwichtig? Oder wird gar der Mensch selbst zu einer Maschine, die alle Geschlechter in sich vereinigt? Solche Fragen werfen die „Paperdolls“, die Papierpuppen, auf, die Inge Kurtz auf ihrem Acrylbild darstellt: Die menschlichen Figuren darauf, zwei Erwachsene und ein Kind, tragen Sauerstoffhelme wie im Weltraum. Sind sie eine Familie, und erfüllen die Eltern noch das übliche Klischee von Mann und Frau? Letztere jedenfalls hat einen ziemlich metallenen Körper. Und im Hintergrund spukt auch noch ein Roboter aus dem „Star Wars“-Universum.

Ein Kleid aus Blättern

Neben solchen gesellschaftskritischen Werken finden sich Arbeiten, die vor allem mit handwerklichem Können beeindrucken, etwa die Dschungelbilder von Anne Pincus, ein filigranes Telefon aus transparenter Seide von Sheila Furlan oder ein Kleid, aus Maiskolben-Deckblättern geschaffen, von Charlotte Vögele. Daneben verleiten skurrile Installationen wie die Münchner Bekehrmaschine, ein Karussell aus Handbesen, von Rosa Maria Krinner zum Schmunzeln.

Eine andere Installation mit vier Frauenbüsten aus Seidenpapier von Dörthe Bäumer, die der Sprache des Windes lauschen, veranschaulicht eine feinfühlige Herangehensweise. Eine der vielen Stärken, die vor allem Frauen zugeschrieben wird.

Öffnungszeiten: bis 12. Dezember, dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Begleitveranstaltung: Samstag, 20. November:

15 Uhr: Runder Tisch mit Künstlerinnen, Sonthofens Kulturreferentin Petra Müller und Hergen Wöbken vom Berliner Institut für Strategie-Entwicklung.

16 Uhr: Performance Steintauschaktion von Anja Uhlig.

Die Stadthausgalerie Sonthofen.

Die Künstlerin Dörthe Bäumer.

