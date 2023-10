Der Herbstblues schwindet beim Volksmusikabend der Staufner Jodler

Die Staufner Jodler und ihre Gäste machen mit lebendiger Volksmusik für einen Abend die kalte grausame Welt vergessen. Das Programm hat hohen Unterhaltungswert.

31.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Herbstblues ade! Klangtherapie mit Jodelgesang und Volksmusik. Die Staufner Jodler machen gemeinsam mit ihren Gästen im Kurhaus von Oberstaufen für einen Abend die kalte, grausame Welt vergessen. Mit Musik zur Entspannung. Wärme für die Seele. Hüllen berührend ein in die entspannende Atmosphäre von Naturtönen, erfreuen mit den eingängigen Melodien der Musik des Alpenraumes, ihrer mitreißenden Rhythmik.

Facettenreiche Naturjodler

Erstaunlich facettenreich, transparent durchhörbar wirken die Naturjodler des Jodlerklubs Sarnen, die Jutze wie sie in der Schweiz bezeichnet werden. Das traditionsreiche Ensemble begeistert mit der wohl größtmöglichen Modulationsfähigkeit der menschlichen Stimme, in feingliedriger Schichtung von Höhen, wirkmächtigem Einsatz der Dynamik.

Musikantische Leidenschaft

Beglückender Verbund ausgewählter Stimmfarben, musikantischer Leidenschaft, Ensemblekultur. Intonationssicher bis in höchste Lagen die drei Vorsängerinnen, die Soli und Mehrstimmigkeit souverän an die Spitze setzen, sich vom „Soundteppich“ der disziplinierten Männerstimmen tragen lassen. Im „Aabästärn“ (André von Moos), beispielhaft genannt, bezaubert der Jodlerklub Sarnen mit expressiver Melodiegestaltung in präziser Führung, mit klarer Diktion, einer wunderschönen Melange aus den beiden Jodler-Gattungen.

Archaische Strahlkraft

Ihre Gastgeber gefallen mit Kontrast: Volumenstarke Jodler, traditionelle Lieder der Berge mit mystischer, ja archaischer Strahlkraft. Die aktuelle Verstärkung auf drei Frauenstimmen nutzen die Staufner gewinnend für eine Weitung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten. Wohlgesetzte, sorgsam differenzierte Stimmen in „Obezyt“ (Hannes Fuhrer) etwa, anrührend, emotional die Ausgestaltung des Naturjodlers „De Weagbegleiter“ (Adrian Ettlin). Ansteckende Freude an dieser besonderen Musik.

Zünftige Tanzlmusik

Schön, dass man sich dazwischen etwas zurücklehnen kann, wenn „D‘ Verwandtschaftsmusig“ mit zünftiger Tanzlmusik aufspielt. In der vor allem in Oberbayern anzutreffenden Formation einer kleinen „Tanzkapelle“ bringen sie traditionelle Weisen schwungvoll wie witzig über die Rampe. Mit viel Farbe durch leidenschaftlich gespielte Instrumente in wechselnden Kombinationen.

Frisches Spiel

Ein Kontrabass, zwei Harmonikas, drei junge Talente. Die „Burgglöckler Fehla“ sichern sich mit ihrem charmanten, frischen Spiel Begeisterung und Beifall. Den hat sich auch Max Dieter Kuhn verdient für seine Ansagen samt treffsicherer Witzparade.

Lebendige Volksmusik. Authentisch. Mit künstlerischem Anspruch. Hohem Unterhaltungswert.