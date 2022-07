Die Suche nach Effektivität: 1. FC Sonthofen hadert mit der Chancenverwertung

Der Spielwitz stimmt, aber der 1. FC Sonthofen hadert vor dem Spitzenspiel gegen Ehekirchen mit der Chancenverwertung.

30.07.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Killerinstinkt, Durchschlagskraft, Effektivität: In all diesen Bereichen muss der 1. FC Sonthofen zulegen. Am Samstag empfängt der Tabellenfünfte der Landesliga (6 Punkte) in der Baumit-Arena im Spitzenspiel den Tabellenführer FC Ehekirchen (7). Die Partie dürfte eine enge Kiste werden, der bessere Torriecher könnte den Ausschlag geben.

Die Sonthofer von Trainer Benjamin Müller hatten keinen optimalen, aber einen ansprechenden Saisonstart. Nach zwei Siegen (3:1 in Weißenburg/2:0 gegen Durach) und der Tabellenführung folgte jüngst in Gilching ein unnötiges 0:1. Damit wurden die Kreisstädter von Ehekirchen an der Spitze abgelöst. Die bisherigen Duelle standen meist auf des Messers Schneide: Die Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage bei zwei Remis ist ausgeglichen.

Stürmer Marco Faller: "Spielanlage klappt schon gut"

Die spielstarken Gäste mit ihrem regionalligaerfahrenen Spielertrainer Michael Panknin haben schon angedeutet, dass mit ihnen heuer zu rechnen ist. Der FCS brauche sich aber nicht zu verstecken, sagt Neuzugang und Angreifer Marco Faller. „Defensivverhalten und Spielanlage klappen schon gut“, sagt der Stürmer. Jetzt gehe es darum, die herausgespielten Chancen in Erfolge umzumünzen. Da nimmt sich der flinke Flügelflitze selbst in die Pflicht. „Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss. Das ist der Punkt, den wir noch verbessern müssen. Wenn wir die letzte Entschlossenheit umgesetzt bekommen, fehlt es nicht mehr an viel.“

Auch Trainer Benjamin Müller bestätigt, dass seine Mannschaft in diesem Bereich noch Nachholbedarf hat: „Im Endeffekt haben wir in den bisherigen drei Spielen sehr viele Torchancen kreiert, bei der Chancenverwertung aber eine sehr schlechte Quote gehabt – auch wenn wir die ersten beiden Partien gewonnen haben.“

Positiv sei, dass sein Team in der Abwehr gut stehe und kaum Möglichkeiten zulasse. „Die Mannschaft ist in guter Verfassung und richtig gut drauf. Jetzt gilt es, gegen Ehekirchen nachzulegen. Uns erwartet zwar ein heißer Tanz, aber wir werden alles dafür tun, um mit drei Punkten vom Platz zu gehen“, verspricht Müller. Da Armin Bechter und Gregor Mürkl nach ihren Verletzungen wieder ins Training eingestiegen sind, lichtet sich das Lazarett zudem allmählich.

