Die Süße mit dem klaren Klang: Festival in Bad Hindelang will für die Ukulele begeistern

Der Bad Hindelanger Armin Gross ist von der Ukulele fasziniert und will mit einem Festival das Zupfinstrument bekannter machen. Workshops und Gala geplant.

11.05.2023 | Stand: 20:07 Uhr

Ein Geschenk entfaltet Wirkung: „Ich habe von meiner Mutter eine Ukulele geschenkt bekommen und mich sofort in das Instrument verliebt“, schwärmt Armin Gross. Da diese musikalische Begegnung zu Beginn der Coronazeit stattfand, traf er Gleichgesinnte zunächst auf Facebook. Nach und nach tauchte er immer tiefer in das Spiel ein. Zudem informierte er sich über alles, was mit dem portugiesischen Zupfinstrument, das in seiner hawaiianischen Prägung bekannt wurde, zusammenhängt.

Dabei stieß Gross auf zahlreiche Ukulele-Festivals, die weltweit ausgetragen werden. „Ich habe gesehen, dass bei uns im Süden noch eins fehlt“, erinnert sich der Bad Hindelanger Hotelier. Mit dem Kontakt zum Bergener Musiker und Ukulelen-Lehrer Hardy Lugerth, war dann schnell die Idee geboren, ein eigenes Ukulelen-Festival im Oberallgäu auf die Beine zu stellen. Für den Namen haben die Beteiligten „etwas gebogen – ein Akronym sozusagen“, schmunzelt Gross. In Anlehnung an den hawaiianischen Gruß Aloha wurde das Allgäuer Ukulele Happening „Aluha“ getauft.

Breit gefächertes Programm

Da die Organisatoren alle Ukulele-Begeisterten ansprechen möchten, zielten die Planungen von Beginn an auf ein breit gefächertes Programm ab. Für den praktischen Teil holte Armin Gross einen ehemaligen Klassenkameraden, den Gunzesrieder Bassisten Hansjörg Gehring mit ins Boot. „Ich habe mir gedacht, das würde passen, weil es Bass-Ukulelen gibt und ein Bass ja eine sehr große Ukulele ist“, erzählt der Hotelier augenzwinkernd. Gehring dreht die Aussage zwar um und bezeichnet die Ukulele als „sehr kleinen Bass“, aber auch er räumt ein, dass die Unterschiede zwischen den beiden Instrumenten vom spielerischen Aspekt her nicht besonders groß seien.

Spaß am Ausprobieren

Daher wird der 46-Jährige Interessierte im Rahmen eines der vielen angebotenen Workshops in das Spiel mit der Bassukulele einführen. Da der Spaß am Ausprobieren im Vordergrund steht, sollten die Workshop-Teilnehmer zwar ein eigenes Instrument mitbringen, müssen ansonsten aber keine Voraussetzungen erfüllen. Weitere Workshops werden von Elisabeth Pfeiffer, dem Bad Mouse Orchestra, Jan Haasler, Patrick Ranft, Hardy Lugerth und Ukulelezaza geleitet.

Ausstellung alter Instrumente

In einer Vintage-Ausstellung präsentieren die Organisatoren zudem teils einhundert Jahre alte Instrumente, die man nicht nur bestaunen, sondern sogar ausprobieren darf. Ein Gala-Konzert am Samstag, 13. Mai, bildet den musikalischen Höhepunkt der Veranstaltung. „Wir haben mit die besten Ukulele-Künstler Deutschlands und darüber hinaus“, verspricht Armin Gross. „Es wird ein sehr buntes Bühnenprogramm mit ganz verschiedenen Gruppen, die ganz unterschiedliche Stilrichtungen präsentieren.“

Ein "Stimmungsaufheller"

Ziel von Gross und Lugerth ist es, Ukulele-Begeisterte zusammenzuführen und das Instrument auch in unserer Region bekannter zu machen. Schließlich hat es, wie der Hindelanger Hotelier betont, etliche Vorzüge: „Es ist leicht zu lernen, sehr portabel, und mit ihrem süßen, klaren Klang ist die Ukulele unweigerlich ein Stimmungsaufheller“, so Gross. Er selbst besitzt mittlerweile zwölf Stück, von denen er die kleinste, eine 280 Gramm leichte Plastik-Ukulele immer zum Wandern dabeihat.

Ob das Allgäuer Ukulele Happening „Aluha“ nach seiner Premiere zum festen Bestandteil des Oberallgäuer Kulturkalenders wird, wissen die Verantwortlichen noch nicht. „Das hängt von der Wirtschaftlichkeit ab“, räumt Armin Gross ein. Sollte am Ende etwas übrig bleiben, möchte der Hotelier den Überschuss aber ins nächste Festival investieren, verrät er.

Das Allgäuer Ukulele Happening Aluha findet von Freitag, 12. Mai, bis zum Sonntag, 14. Mai, im Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang statt. Informationen zum Programm und den angebotenen Workshops gibt es unter www.aluha-festival.de

Das Galakonzert findet am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um Kartenreservierung wird gebeten unter E-Mail

info@aluha-festival.de