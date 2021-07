Die Tage der Tennishalle in Immenstadt sind gezählt

Die frühere Tennisanlage des TC Immenstadt soll verkauft werden. Was aber mit dem Areal geschieht, dazu wird geschwiegen. Gibt es mehr Platz fürs Krankenhaus?

07.07.2021 | Stand: 19:27 Uhr

Kleine Bäume, Büsche und hohes Gras umwuchern die Hallenwände. Das Dach ist undicht und teils baufällig. Die Spielplätze daneben ähneln eher einer Blumenwiese mit Sträuchern – wenn da nicht der rote Sand und die Linien zu sehen wären. Das frühere Tennisareal des TC Immenstadt nahe dem Krankenhaus ist marode. Deshalb soll die Tennishalle in diesem Jahr abgebrochen werden. Die Stadt hat dafür 180 000 Euro im Haushalt reserviert. Das gesamte Areal soll verkauft werden – wie schon vor Jahren beschlossen. An wen und was statt der Tennisanlage geplant ist, darüber herrscht aber noch Stillschweigen.