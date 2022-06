Die Trettachspitze sticht heraus: Waltenhofener Malerin erhält Staufner Kunstpreis

Die Jahresschau des Künstlerkreises Oberstaufen bietet einen spannenden Querschnitt zeitgenössischer Kunst. Gudrun Schindele erhält den Staufner Kunstpreis.

16.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Corona konnte zwar die öffentliche Sichtbarkeit der Kulturschaffenden beschränken, aber keinesfalls deren Kreativität. Ganz im Gegenteil erblühte offensichtlich in der aufgezwungenen häuslichen Abgeschiedenheit jede Menge Potenzial an schöpferischer Fantasie und Gestaltungswillen. Den Beweis treten derzeit die 14 Aktiven des Künstlerkreises Oberstaufen in einer ebenso umfangreichen wie spannungsvollen Ausstellung im heimischen Kurhaus an.

Mit einer Fülle von Arbeiten aus Malerei, Grafik, Skulptur und Objekten in unterschiedlichsten Sujets und Stilmitteln spiegelt diese Präsentation sozusagen einen Querschnitt der zeitgenössischen Kunst. Wobei heuer die Malerin Gudrun Schindele aus Waltenhofen für ihre ausdrucksstark markant in Szene gesetzte „Trettachspitze“ von der Jury mit dem Kunstpreis 2022 geehrt wurde, der mit 500 Euro dotiert ist.

Fantastischer Realismus

Ansonsten gibt’s vertraute Begegnungen mit Jeannette Lindermanns anmutigen Frauen-Portraits des fantastischen Realismus und mit Angela Steur und ihren lebhaft colorierten afrikanischen Impressionen einen interessanten Neuzugang des Künstlerkreises.

Elefanten beim "Krafttraining"

In der Ausstellung treffen tief(un)sinnige Metamorphosen (unter anderem Rosemarie Weißhaars „Genmutation“) und akribisch ausgefeilte surreale Bildersprache (Dieter Leisner) auf reale Ereignisse und Landschaften, begegnen auf der (letzten ?) Eisscholle tapsende Eisbären (von Ilka Kupfer aus Ton und Porzellan zum Leben erweckt) etwa sehr speziellen Elefanten beim „Krafttraining“ oder gar einem „Zyklop“-Wunderwesen aus der Hand von Herbert Rauer. Der übrigens – was Witz, Ironie und Materialfindung betrifft – vortrefflich mit der solchermaßen bekannten Siglinde Knestel korrespondiert, die wiederum mit einem sehr eigenwilligen „Brustbild“ oder „Bittgängern“ nebst sonstigen Geschöpfen aus dem Wertstoffhof-Fundus für Furore sorgt.

Naturbilder aus dem Allgäu

Nebst großen Skulpturen von archaischer Urkraft oder symbolischer Gedanken (Stefan Ehrck) und Sibylle Seiler-Senfts präzisen chinesischen Tusche-Zeichnungen ergänzen die im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaften „Hexenwald“-, „Blumenmädchen“-Träumereien von Elisabeth Spitz und Renate Karpsteins Bild-Fixierung sportlicher Ertüchtigungen den opulenten Ausstellungsreigen. Bei dem Hildegard Rasch mit ihren unverwechselbaren Naturbildern der Allgäuer Szenerie, wie „Viehscheid“ oder „Waschtag“, und die mittels verwitterter Gemäuer, Fenster, Türen symbolisierte „Heimat“ mitspielt.

Sonderschau würdigt Malerin Ingrid Huober

Lesen Sie auch

"Goldener Gockel" 2022 Urlaub auf dem Bauernhof: Diese elf Höfe im Allgäu wurden ausgezeichnet

Hildegard Rasch ist von Anfang an beim Künstlerkreis dabei wie – allen voran – die engagierte Vorsitzende des Künstlerkreises, die Malerin Ingrid Huober, deren überaus vielfältiges 30-jähriges künstlerisches Schaffen mit einer aussagestarken Retrospektive im Extraraum dieser Ausstellung gewürdigt wird.

Öffnungszeiten: bis zum 19. Juni, Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Der Künstlerkreis Oberstaufen.

Lesen Sie auch: "Der Meister aus der Altach-Mühle: Maler Andreas Müller aus Rettenberg".

Lesen Sie auch: "Museums-App in Immenstadt".