Die "Weihnacht für Einsame" im Oberallgäu ist abgesagt

Stattdessen veranstaltet Jürgen Metzler wieder seine Päckchen-Aktion: Als „Christkind auf Rädern“ bringt er Senioren und Bedürftigen Geschenke.

15.12.2021 | Stand: 19:44 Uhr

Es sollte eine Freude und ein Fest für einsame Menschen an Heiligabend werden. Doch die geplante Einsamenweihnacht am 24. Dezember musste – wie schon im vergangenen Jahr – wegen der Pandemie und den behördlichen Coronaauflagen abgesagt werden. Stattdessen will Organisator Jürgen Metzler wieder als „Christkind auf Rädern“ unterwegs sein.

„Die Auflagen wegen Corona waren am Ende doch zu hoch“, nennt Metzler den Grund für die Absage. So hätten er und sein Helferteam unter anderem in der C&C-Großmarkthalle deckenhohe Wände einziehen müssen. „Das können wir nicht leisten“, sagt Metzler, der mit seinem Verein "Enzian" auch die Wünsche schwerkranker Kinder erfüllt.

Er will wieder 280 Pakete packen

Trotzdem: Er will die Einsamen an Weihnachten nicht ganz allein lassen. Wie im vergangenen Jahr plant er, Päckchen für den Heiligabend zusammenzustellen und sie dann auszufahren. Metzler: „Das werden sicher wieder so viele wie vergangenes Jahr.“ So hatte Metzler damals über 280 Geschenk-Pakete als „Christkind auf Rädern“ den Senioren und Bedürftigen vor die Haustür gebracht. Dies war möglich, weil knapp 50 Sponsoren aus dem ganzen Allgäu ihn unterstützten. Das erhofft er sich natürlich auch wieder in diesem Jahr.

