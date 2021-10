Diebe klauen dem TSV Missen-Wilhams Geld für neue Trainingskleidung

Schon wieder haben Diebe aus der Umkleidekabine eines Fußballsvereins Geld gestohlen - diesmal traf es den TSV Missen-Wilhams. Die Beute ist beträchtlich.

23.10.2021 | Stand: 15:04 Uhr

Tragisch ist für den Verein, dass die Diebe mit einem Teil des Geldes für neue Trainingsbekleidung entkamen. Denn dafür hatten die Spieler im Vorfeld der Partie gegen Blaichach am vergangenen Sonntag (17. Oktober) gesammelt und das Geld in der Spielerkabine deponiert. Nach Ende des Spiels wurde entdeckt, dass die rund 1600 Euro zwischenzeitlich von einem bisher unbekannten Dieb gestohlen wurden.

"Die Bekleidung ist breits bestellt", so Rainer Häfele vom TSV Missen-Wilhams gegenüber unserer Redaktion. Jetzt müsse der Verein erst einmal schauen, wie das gestohlene Geld wieder aufgebracht werden kann.

Diebstahl beim TSV Missen-Wilhams: Polizei bittet um Hinweise

Der Diebstahl beim TSV Missen-Wilhams fällt in eine lange Reihe: Seit Ende Juli diesen Jahres ereigneten sich an 18 Spielorten im gesamten Allgäu und benachbarten Baden-Württemberg Diebstähle aus Umkleidekabinen an Fußballplätzen. Betroffen hiervon die Bereiche von Oberstdorf bis Memmingen/Mindelheim und Marktoberdorf bis Lindenberg. Weiterhin wurden zwei Fälle im Bereich Leutkirch bekannt. Betroffen sind Fußballvereine aller Allgäuer Ligen.

Auch im neuen Fall bittet die Polizei um Mithilfe: Zuschauer des Spiels oder Passanten, die an diesem Nachmittag etwas Ungewöhnliches bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100