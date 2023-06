Diese Festivals finden im Sommer im Oberallgäu statt

Zwei Festivals wird es im Sommer 2023 im Oberallgäu geben: Das "Kultur im Park" in Oberstdorf und das "Sommer Open Air" in Sonthofen. Das ist dabei geboten.

08.06.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Sommerzeit ist Festivalzeit – und die läuft nun nach und nach auch im Oberallgäu an. Eine Auswahl der Veranstaltungen in den kommenden Wochen:

Kultur im Park in Oberstdorf 2023: Rock, Reggae, Alphorntechno

Eine Bühne, Bergblick und Kultur – das verspricht das Outdoor-Musikfestival „Kultur im Park“, das von 13. bis 16. April in Oberstdorf stattfindet. Die Besucher erwartet im Kurpark ein abwechslungsreiches Musikprogramm von Rock, Reggae bis Alphorntechno. An den Veranstaltungstagen heizen ab 18 Uhr erstklassige Bands aus der Region das Publikum im südlichsten Ort Deutschlands ein. Um 17 Uhr öffnet das Festivalgelände seine Pforten. In diesem Jahr liegt der Fokus auf lokalen Musikern wie Django 3000, Jamaram meets Jahcoustix, Rootsman Fyah, Loisach Marci und anderen. Einzeltickets für Erwachsene kosten 15 Euro.

Sommer Open Air Sonthofen 2023 - eine Neuauflage

Vor sechs Jahren fand die erste Veranstaltung auf dem Marktanger in der Oberallgäuer Kreisstadt statt. Heuer gibt es am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, jeweils ab 18 Uhr eine Neuauflage. Der Eintritt beträgt einmalig zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt, Kinder unter 16 Jahren nur in Begleitung ihrer Eltern. Am Freitag können sich die Besucher laut Veranstaltern auf das Duo „DJ Foley“ und „mhochzwei“ freuen, danach legt der Sonthofer Ivan S. auf, bekannt aus dem Parktheater Kempten. Am Samstag erwartet die Gäste eine große Sommer-Party mit der Band Bockstark.

Für passende Musik auf dem "Sommer Open Air" sorgen heuer as Duo „DJ Foley“ , „mhochzwei“ und der Sonthofer Ivan S. auf. Bild: Günter Jansen

Lesen Sie auch: Diese Feste und Märkte im Allgäu im Juni sollten Sie sich vormerken