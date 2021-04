Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Oberallgäu - Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben zu

Ab Mittwoch, 28. April gelten neue Corona-Regeln in Bayern. Nun gibt es Lockerungen im Handel und für Geimpfte. Ein Überblick für das Oberallgäu.

Aktualisiert am Freitag, 23. April: Am Samstag tritt die Corona-Notbremse in Kraft. In Bayern gelten strengere Regeln, als im bundesweiten Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Weiterhin gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei Tagen in Folge über 100 gelten am Folgetag strengere Maßnahmen. Diese werden erst dann wieder gelockert, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Grenzwert liegt.

Oberallgäu: Der Inzidenzwert im Oberallgäu liegt seitdem konstant über 100 und höher. (Das sind die Inzidenzwerte im Allgäu)

Das ändert sich mit der Notbremse im Oberallgäu: Aktuelle Corona-Regeln im Überblick:

Treffen sind nur noch mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person erlaubt. Sprich: Private Treffen sind nur noch mit einer „haushaltsfremden“ Person erlaubt.

Schulen und Kindertagesstätten im Oberallgäu bleiben. Es gibt Distanzunterricht für alle Schüler und Schularten - außer für Abschlussklassen. Für sie findet Präsenzunterricht statt – mit Mindestabstand von 1,5 Meter und zwei Corona-Schnelltests pro Woche. Es gibt eine Notbetreuung, die allerdings nur in dringenden Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden kann.

Ähnlich verhält es sich bei Kindergärten und Krippen. Sie sind geschlossen, bieten aber ebenfalls Notbetreuung an, wenn beispielsweise die Eltern arbeiten müssen.

Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Ausgangssperre in der Nacht im Oberallgäu

Weiterhin gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Joggen und Spazierengehen bis Mitternacht ist - anders als im Bundesgesetz - nicht erlaubt.

erlaubt. Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und Buchhandlungen werden wie sonstige Geschäfte des Einzelhandels behandelt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 sind Terminshopping-Angebote („Click & Meet“) zulässig. Dazu muss aber ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Schnelltest).

Friseure und Nagelstudios bleiben geöffnet, es gilt FFP2-Maskenpflicht. Neu ist: Kunden müssen einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen.

Die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften ("Click & Collect") ist unter den bereits bekannten Voraussetzungen der Kontaktfreiheit ebenfalls zulässig.

Nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt, die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Bei Kindern gilt eine Obergrenze von fürf.

Museen und Kulturstätten bleiben geschlossen.

Die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, in Läden sowie in Synagogen, Moscheen oder Kirchengilt weiterhin.

In den Krankenhäusern in Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf und Kempten gilt ein Besuchsverbot.

