Dieser zehnjährige Sonthofer mischt die Radsportszene auf

Der zehnjährige Emil Kreuchauf sorgt deutschlandweit für Furore. Das Talent vom RSV Sonthofen wurde 2022 bayerischer Meister. Auch sein Bruder lauert.

09.12.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Emil Kreuchauf besucht die fünfte Klasse des Sonthofer Gymnasiums. Was er eines Tages beruflich machen will, weiß der Zehnjährige aber schon jetzt: Profi, aber nicht im Fußball, sondern auf dem Rennrad. „Ich finde Tadej Pogacar toll. So wie er möchte ich auch mal werden“, schwärmt Emil vom zweimaligen slowenischen Tour-de-France-Sieger. „Aber Jan Ulrich ist auch ein Vorbild für mich. Ich habe ihn in Wangen getroffen. Er ist ein netter Kerl“, erzählt der Zehnjährige.

Sportliche Erfolge hat Kreuchauf selbst in jungen Jahren gesammelt: Allein in der abgelaufenen Saison gewann das Talent für den RSV Sonthofen elf Rennen, triumphierte bei der Premiere der Allgäu-Tour, wurde bayerischer Straßen-Meister und entschied die Gesamtwertung der prestigeträchtigen Ostthüringen-Tour für sich.

Emil Kreuchauf: Mit drei Jahren im Sattel, mit vier im Rennmodus

Als Dreijähriger machte Emil seine ersten Versuche im Sattel und fand schnell Gefallen. Ein Jahr später trainierte er beim SC Sonthofen Mountainbike und fuhr so auch sein erstes Rennen. Mit sechs wechselte er zum RSV. „Da ging’s los mit regelmäßigem Training, mit Trikots und mit starker Gruppendynamik“, erzählt Vater Bernhard, stellvertretender RSV-Vorsitzender, der mit Emil und dem jüngerem Bruder Willi zusätzliche Einheiten zuhause einlegt. Ebenso kompetente Unterstützung erhält das Talent von Mama Carola, die als Sportwissenschaftlerin das RSV-Hallentraining leitet.

Er könne sich bis heute zwar an all seine Rennen erinnern, sagt der Knirps, aber ein Lauf in Wildpoldsried ist in besonderer Erinnerung geblieben. Während der MTB-Anfänge ist ihm bei einem Rennen auf Rang zwei liegend die Kette rausgesprungen. Kreuchauf musste „danach zwar richtig Gas geben“, rettete aber Rang zwei ins Ziel. Bei Zwischenfällen wie diesen leidet die Familie mit – immerhin sind die Kreuchaufs bei den Rennwochenenden gemeinsam unterwegs. Emils neunjähriger Bruder Willi tritt ebenfalls in der U11 an, zieht aber (noch) den Kürzeren. „Bis auf ein Rennen war Willi meist Zweiter hinter Emil“, erzählt der Vater. Das dürfte sich aber ändern, wenn Emil in der kommenden Saison in der U13 startet.

Übung macht den Meister: So lange es die Witterung zulässt, trainiert Emil Kreuchauf auf den Oberallgäuer Straßen (im Bild) – im tiefen Winter spult der zehnjährige Sonthofer etliche Kilometer auf der Rolle ab. 2022 wurde Kreuchauf bayerischer Straßenmeister, gewann die Ostthüringen-Tour und die Premiere der Allgäu-Tour. Bild: Bernhard Kreuchauf

Aus dem Hobby einen ambitionierten Sport zu machen war für Emil früh klar – zu groß ist seine Rad-Leidenschaft. Früher spielte er zudem noch für den TSV Burgberg Fußball, heute aber zählt für den Zehnjährigen nur noch das Rad. Dafür trainiert er täglich eineinhalb Stunden auf dem Bike, geht joggen und macht Stabi-Übungen. Im Winter wird das Rad kurzerhand auf die Rolle gepackt und das Training in den eigenen vier Wänden über die Online-Plattform „Zwift“ betrieben. Den treueren Rollentrainer hat sich Emil selbst gekauft – vom gesparten Preisgeld für die Siege. „Emil bekommt mehr Preisgeld als er Taschengeld hätte und investiert alles ins Radfahren“, erzählt Vater Bernhard. Der Sohn ist vor allem noch von der „Freiheit“ fasziniert, „die man auf dem Rad hat. Bei anderen Sportarten ist man auf eine Halle oder ein Feld begrenzt“, sagt Emil Kreuchauf.

Bayerischer Meister und Triumph bei der Ostthüringen-Tour

Die Erfolge haben ihren Teil zur Euphorie beigetragen. Früh wurde der Sonthofer erstmals bayerischer Meister und gewann in den Anfangsjahren Rennen in Baden-Württemberg. Die Ostthüringen-Tour, mit einem U11-Starterfeld von 70 Fahrern aus ganz Deutschland das anspruchsvollste Rennen, lief im ersten Anlauf „durchwachsen“. 2022 entschied er allerdings die Gesamtwertung der dreitägigen Tour mit vier Rennen für sich. „Letztes Jahr hatte ich noch nicht viel Erfahrung. Jetzt weiß ich langsam, wie ich in einer großen Gruppe fahren muss. Man wird auch mal abgedrängt und man muss aufpassen, weil bei so vielen Fahrern auch viele Stürze passieren“, sagt der Zehnjährige.

Eine große Freude seien für ihn vor allem die Siege in der Heimat, sagt Kreuchauf. Und hier lief es rund: Bei der ersten vom RSV Sonthofen ins Leben gerufenen Allgäu-Tour, jubelte er am Ende im Gelben Trikot. Weiterer Höhepunkt: der Vier-Länder Schüler-Cup mit zehn Rennen übers Jahr verteilt im süddeutschen Raum – auch da hatte er das „maillot jaune“ kurz inne.

Schwierigkeiten, den Sport mit dem Gymnasium zu verbinden, gibt es aktuell nicht, da der Fünftklässler nur bis 13 Uhr Unterricht hat. Rennen steigen an den Wochenenden. Mit dem RSV trainiert er dreimal wöchentlich – außer zum Saisonende, da hatte ihm sein Vater eine Ruhepause verordnet. Inzwischen aber spult Kreuchauf wieder Kilometer auf der Rolle ab. Schließlich wartet 2023 die nächste Altersklasse, die U13. „Ich möchte versuchen, die Ostthüringen Tour wieder zu gewinnen, aber das wird schwer werden“, sagt Emil Kreuchauf. „Es sind die gleichen Rennen, aber es wird härter.“