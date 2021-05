Dieter Fischer wird Alt-Bürgermeister, fühlt sich aber "noch gar nicht alt“

2020 entschied der Burgberger Gemeinderat, dem langjährigen ehemaligen Bürgermeister den Ehrentitel "Alt-Bürgermeister" zu verleihen. Jetzt erst war die Feier.

Dieter Fischer, langjähriger ehemaliger Bürgermeister von Burgberg, freut sich über die Ernennung zum Alt-Bürgermeister. Auf das „Alt“ aber könne er gut verzichten, sagte er mit einem Schmunzeln zu seinem Laudator gewandt, Alt-Landrat Gebhard Kaiser, und auch zu seinem Nachfolger, André Eckardt. Denn: „Ich fühle mich noch gar nicht alt“, betonte der 66-Jährige bei der Verleihung der Ehrenbezeichnung im Markthaus Burgberg. Ein neuer Name für die Ehrung ist in seinen Augen angebracht.

Stolze 30 Jahre war er Burgbergs Bürgermeister

Fischer trat zur Wahl 2020 nicht mehr an. Er war stolze 30 Jahre im Amt. 1990 ließ er sich als Rathauschef aufstellen, weil der damalige Bürgermeister Ludwig Rogg schwer krank war und nicht mehr weitermachen konnte. Fischer war zuvor geschäftsleitender Beamter der Gemeinde gewesen. Mit seinem Laudator Gebbhard Kaiser verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit. Kaiser betonte, er habe mit Fischer sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene immer gut zusammengearbeitet. Dieter Fischer habe „unterschiedliche Interessen in der Gemeinde immer gut zusammenführen können“. Eine Kunst, zu der nicht jeder Rathauschef fähig sei.

Alt-Landrat hält die Laudatio

Kaiser erwähnte einige wichtige Projekte in Fischers Amtszeit, zum Beispiel den Ausbau der Staatsstraße am südlichen Ortseingang, die Bergwaldoffensive am Grünten, den Bau einer Doppelturnhalle, Planung, Bau und Betrieb der Erzgruben-Erlebniswelt oder auch die Entwicklung der Naturerlebnisstation am Steinbruch.

Fischer war viele Jahre Vize-Kreisvorsitzender des bayerischen Gemeindetags. „Ich wollte nie Aushängeschild der Oberallgäuer Bürgermeister sein“, sagte er bei seiner Ernennung im kleinen Kreis. Er habe es in seiner Position aber geschätzt, umfangreiche Kontakte knüpfen zu können.

Seit 2019 ist Fischer Vorsitzender des Abwasserverbands Obere Iller. „Das ist mehr als ein Hobby, das ist ein Stück Beruf für mich.“ Sein Steckenpferd war GIS, das Geo-Informations-System. Da habe er sich viel mit Professoren der TU München ausgetauscht und sich dabei auch mit den Burgberger Planunterlagen befasst. „So konnte ich immer wieder aus dem kleinen Kosmos der Gemeinde ausbüxen.“

Starrsinnigkeit sei ihm nachgesagt worden, sagte Fischer. „Aber wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man dafür auch einmal gerade stehen“. Bürgermeister sei ein „wunderbarer Beruf“, hob auch André Eckardt hervor, der früher bereits Gemeinderat war. Er könne jetzt manche Entscheidung Fischers besser nachvollziehen. Bereits im Juni 2020 hatte der Gemeinderat entschieden, Fischer diesen Ehrentitel zuverleihen. Wegen der Corona-Pandemie war die Feier dazu mehrmals verschoben worden.

