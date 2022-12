Dinner mit Mord und Diebstahl: Theaterverein Kranzegg spielt Krimikomödie

Der Theaterverein Kranzegg bringt „Eine Mordsgeschichte“ auf die Bühne. Sie spielt in einem Schloss in düsterer Nacht und bietet Spannung bis zum Schluss.

30.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist ein tolles Stück, unterhaltsam, turbulent und spannend bis ganz zum Schluss, das der Theaterverein Kranzegg mit der Kriminalkomödie „Eine Mordsgeschichte“ auf die Bühne bringt. Dem Ensemble, den beiden Spielleiterinnen Anita Schöferle und Daniela Pöppel und den vielen Helfern hinter der Bühne ist eine ganz besonders sehenswerte Inszenierung gelungen – ein mysteriöser Vierakter in der Manier alter englischer Kriminalgeschichten, der auf zwei Handlungsebenen und drei Bühnenabschnitten spielt und der so schwer zu durchschauen ist, dass man bis zum Finale nicht weiß, wer denn nun der unheimliche Täter ist, der das wertvolle Collier gestohlen und eine Drohnachricht mit Blut geschrieben hat. Gestern wurde vor vollem Haus Premiere auf der Bühne im „Mohren“ gefeiert.

Wirtin Fanny plagen Existenzsorgen

Die Ausgangslage: Wirtin Fanny vom „Gipfelwirt“ (Sonja Rief) plagen Existenzsorgen. Die Gäste bleiben aus, und Bankdirektor Farnbacher (Herbert Freiwald) droht bereits mit der Kündigung der Kredite. Ohne ein neues, innovatives Konzept sei der Familienbetrieb nicht zu retten, sagt er, und einen neuen Kredit könne er der Gipfelwirtin unter diesen Umständen keinesfalls gewähren.

Die Idee der Mitarbeiter

Fannys Mitarbeiter, Rezeptionist Peter (Sebastian Zeller), Köchin Liesl (Sonja Bader) und Zimmermädchen Susi (Diana Bader) wollen ihre Jobs nicht verlieren und entwickeln die Idee, ein Krimidinner anzubieten, um so wieder mehr Gäste in das Lokal am Berg zu locken. Fanny stimmt dem Projekt zu. Etwas anderes bleibt ihr in dieser prekären Situation auch gar nicht übrig. Beim Projekt „Krimidinner“ werden die Chefin persönlich, ihre drei Angestellten und drei ihrer Gäste, Regisseur Ernst (Helmut Frommknecht), Schreiner Franz (Mathias Schöferle) und Dorfpolizist Gustl (Georg Rief), notgedrungen zu Schauspielern und müssen ihrem Publikum eine stimmige Kriminalgeschichte präsentieren.

Ein gefürchteter Kritiker

Wegen eines schlimmen Unwetters – in dieser unheimlichen Nacht kann man nur noch über die Nordwand ins Tal gelangen – gibt es bei der Premiere allerdings nur wenige Gäste: den gefürchteten Hotel- und Restaurantkritiker Constantin von Huber (Michael Zeller), Kellner Basti vom Konkurrenzbetrieb „Sonnenhof“ (Armin Rief) sowie Touristin Uta (Bianca Frisch) und ihren Sohn Leander (Lukas Lochbihler), der dem gemeinsamen Wochenende mit seiner Mutter nur zugestimmt hat, damit sie ihm den Führerschein finanziert. Sie alle werden in eine Kriminalgeschichte verwickelt, die in einer düsteren Nacht in einem englischen Schloss spielt, in der es um Mord und schweren Diebstahl geht, in der einer den anderen verdächtigt, in der die Stromversorgung immer wieder zusammenbricht, in der es kein Entkommen gibt und in der auch kein Telefon mehr funktioniert …

Aufführungen finden statt am 30. Dezember sowie am 2., 3., 5., und 6. Januar um 20 Uhr im Mohrensaal in Kranzegg. Karten gibt’s beim Gästeamt Rettenberg, Telefon 08327/92040.

