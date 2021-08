Vor der Prüfung: Taucher üben am Ortwanger Baggersee für den Ernstfall

Mitglieder der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft trainieren im Rahmen ihrer Ausbildung. Was sie alles beherrschen müssen und warum sich das Gewässer besonders gut eignet

05.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Für viel Aufsehen haben angehende Taucher der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) am Ortwanger Baggersee bei Burgberg gesorgt. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen und voller Ausrüstung übten sie an dem Gewässer. Im Rahmen der Ausbildung zum Rettungstaucher steht im September die Prüfung an. Um darauf vorbereitet zu sein, ging es für sechs Teilnehmer am Wochenende an den Ortwanger Baggersee.

Um die Prüfung zum Rettungstaucher zu bestehen, müssen die Teilnehmer neben einer theoretischen auch eine praktische Prüfung ablegen. So müssen sie zum Beispiel ohne Atemgerät in eine Tiefe von zehn Metern tauchen, 35 Meter Streckentauchen und für 60 Sekunden unter Wasser bleiben. Des Weiteren muss jeder Teilnehmer im Rahmen einer Rettungsübung verschiedene Positionen durchlaufen haben. Dabei wird ein Notfall unter Wasser simuliert.

Rettungstaucher üben am Ortwanger Baggersee für den Ernstfall

Der Taucher muss unter Beachtung der Auftauchgeschwindigkeit eine andere Person an die Wasseroberfläche bringen und den Betroffenen nach einer ersten Diagnose medizinisch versorgen. Auch weitere Übungen sind notwendig, zum Beispiel eine Unterwasserarbeit mit technischen Hilfsmitteln wie einem Hebekissen. Abschließend steht noch ein schriftlicher Test auf dem Programm.

Bestehen die angehenden Taucher ihre Prüfung im September, können sie bei sehr vielen Aufgaben eingesetzt werden. Das beginnt bei der klassischen Suche nach einer ertrunkenen Person. Durch Zusatzausrüstungen sind die Taucher in der Lage, bei der Bergung von großen Gegenständen wie Autos oder auch Flugzeugen zu unterstützen.

Einsatz im Wasser: Was Rettungstaucher im See erleben

„Jeder See hat seine Besonderheiten“, sagt Dominik Schneider von der DLRG Sonthofen. „Um die Taucher auf zukünftige Einsätze vorzubereiten, ist es wichtig, in vielen unterschiedlichen Seen und Gewässern zu tauchen. Besonders interessant am Ortwanger Baggersee sind die Plattform und die drei im Wasser liegenden Fahrzeuge, die eine hervorragende Übungsmöglichkeit bieten.“

