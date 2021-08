Doch kein „Alpbus“ ins Autal: Das wäre laut Gemeinderat zu gefährlich

Probeweise sollte ein Bus die Mautstraße ins Autal fahren, um den Individualverkehr einzudämmen. Jetzt heißt es: Das machen wir nicht. So wird argumentiert.

02.08.2021 | Stand: 19:21 Uhr

Autos müssen draußenbleiben. Zumindest für einige Wochen – probeweise im Autal. Das hatte der Blaichacher Gemeinderat Ende Mai entschieden. Ein „Alpbus“ sollte stattdessen durch die Schranke bei Gunzesried/Säge und weiter in die anschließenden Täler fahren. „Zu gefährlich“ urteilten jetzt viele Gemeinderäte und malten schreckliche Zusammenstöße zwischen Radlern und dem Bus an die Wand. Dieses Risiko wollte letztendlich kaum einer eingehen, denn an schönen Wochenenden seien Radfahrer oft zu Hunderten unterwegs – und donnerten die schmalen Alpstraßen abwärts. Wie beabsichtigt, wird es aber ein modernes Leitsystem geben, das Autofahrern den Weg zum nächsten freien Parkplatz weist.