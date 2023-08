Don Giovanni rappt: Geistreiche Klassik-Parodien in Oberstdorf

Zwei Erzmusiker und Komödianten verulken in Oberstdorf klassische Werke geistreich und kurzweilig auf höchstem Niveau.

02.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mozart hat es vorgemacht: KV 522. Sextett „Ein musikalischer Spaß“. Kolportiert die Sinfonie, verulkt dilettierende Komponisten. Von wegen „Ernste Musik“! Klaus Wallendorf und Andreas Kowalewitz haben sich für ihre „Klitzekleine Lachmusik“ gerne anstecken lassen, hochklassigen Tonsatz auf ulkige Art zu variieren, beim „Oberstdorfer Musiksommer“ unterhaltsam zu präsentieren. Als musikalisch-literarischen Salon im Oberstdorf-Haus. Geistreich. Kurzweilig. Auf höchstem Niveau. Wolfgang Amadé hätte wahrscheinlich seine Geige ausgepackt und in eine fröhliche Session eingestimmt.

Mozart spaziert durch Neukölln

Geboten wird „ausgesuchte Heiterkeit“, wenn der Salzburger Meister durch Berlin-Neukölln spaziert, dort Inspiration zum „Türkischen Marsch“ erfährt. Papageno aus der „Zauberflöte“ schmachtet in der Version „Zwei Männer“ nun eben nicht mehr Pamina an. Und Rezitativ und Arie aus der Oper „Don Giovanni“ transformieren die beiden Virtuosen zu neuen, Rap-schnellen Silben-Salven.

Klaus Wallendorf, ein halbes Jahrhundert schon Mitglied bedeutender Orchester wie der Berliner Philharmoniker brilliert mit Horn wie Redekunst, gerne Tempo di presto, genährt aus Mutterwitz und einem Schuss Berliner Schnauze. Seine Conférence zwischen sanft gestelzter Noblesse vergangener Tage und humorig bildhafter Sprache. Trocken. Mit eingeschobenen Dialektkopien. Lustige Dreher. Hintersinn. Literaturtauglich.

Souverän an den Tasten

Andreas Kowalewitz, am Pult bedeutender Orchester, künstlerischer Leiter der „Opern auf Bayrisch“ ist der Souverän auf den weißen und schwarzen Tasten. Bravourös flicht er „fremde“ Noten in sein leidenschaftliches Klavierspiel, beeindruckt mit „Stilbruch“ und Genre-Sprung. Köstlich, wenn er das Soldatenlied „Lili Marleen“ Johann Sebastian Bach oder Franz Schubert unterschiebt. Nicht weniger Scharfsinn steckt in Gedichten berühmter Literaten, in denen die Dame der Sehnsüchte, beispielsweise anstelle des Erlkönigs bei Goethe die Hauptrolle übernimmt.

Im Mordgetümmel

Richtig bunt wird es, wenn die beiden Erzmusikanten in der „Rupertigauer Bauernoper“ in diverse Frauenrollen schlüpfen, Arien („Immer nur melken“) anstimmen, die krachert-bayerische Maria auf die berühmte Melodie ihrer Namenskollegin aus „West Side Story“ singt, Bach/Gounods „Ave Maria“ einströmt, die verträumte „Ballade pour Adeline“ (Richard Clayderman) ins Mordgetümmel strahlt.

Dezente Mimik, kleine Gestik. Mehr Dramaturgie braucht die „Klitzekleine Lachmusik“ der beiden nicht. Inhaltstiefe, bei allem Frohmut, Witz gewieft aus Wort und Klang generiert. Klug geschüttelt, unprätentiös vorgeführt von zwei Meistern ihres Fachs. Wie schön! Wie spaßig!

Lesen Sie auch: "„Junge Wilde“, Stars und Senkrechtstarter: Das ist beim Oberstdorfer Musiksommer 2023 geboten".