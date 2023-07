Dorfclub schafft den Durchmarsch: Der Aufstieg der Thalkirchdorfer Fußballerinnen

Die Frauen der SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen steigen zweimal in Folge auf – und freuen sich auf Derbys gegen Sonthofen und auf das Duell mit dem FC Augsburg.

06.07.2023

„Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben“, sagt Marco Wieler. „Noch nie hat es eine Mannschaft von uns geschafft, zweimal hintereinander aufzusteigen. Vor allem waren wir noch nie in der Bezirksliga.“ Der Trainer hat die Fußballerinnen der SG Thalkirchdorf/ Stiefenhofen innerhalb von zwei Spielzeiten von der Kreisklasse in die Bezirksliga geführt. Und so kommt es, dass der Zusammenschluss der beiden Allgäuer Dörfer kommende Saison gegen den 1. FC Sonthofen und sogar gegen den renommierten FC Augsburg antreten wird.

Dabei sah es zu Beginn von Wielers Amtszeit nicht rosig aus. Anders als seine Kapitänin Edeltraud Häring, die seit vielen Jahren dabei ist, übernahm der 32-Jährige das Traineramt im September 2020. Das Team kannte Wieler aber bereits, da er bereits zuvor bei den Einheiten assistierte. Sportlich aber war die Situation prekär.

Abstieg als Chance, ein neue Team zu formen

Als Aufsteiger stand die SG damals mit nur einem Zähler abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga. Nach dem pandemiebedingten Saisonabbruch stieg das Team in die Kreisklasse ab. „Ich fand das damals ganz gut, weil wir so die Chance hatten, uns neu zu formieren“, sagt der Coach. „Ich habe so eine neue Mannschaft aufgebaut.“

Umzugsbedingt und dank einiger Neulinge wuchs der Kader von 14 auf 21 Kickerinnen an. Abgesehen von der Torhüterposition spielte sich das Team bald ein. Zwischen den Pfosten musste Wieler in der Kreisklassen-Saison noch von Spiel zu Spiel rotieren. Der Qualität des Teams tat das allerdings keinen Abbruch, die Überlegenheit der SG zeichnete sich früh ab. „Mir war früh klar, dass wir Meister werden können, weil wir als Team gewachsen sind. Das ist ein Phänomen. Dass es mit 21 Frauen keine Zickereien gibt, hätte ich nie gedacht.“

Die Aufstiegsmannschaft der SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen: (hinten, von links) Trainer Marco Wieler, Lisa Hehle, Justine Wiedemann, Marie Häring, Carla Pommerehne, Mia Wolf, Elena Angelini, Anna Fink, Marie Höß, Jennifer König, Petra Lingenhel, Sabrina Steinbauer, Catalina Wintergerst und Trainer Leslie Newman, (vorne, von links) Lea Schädler, Franziska Fehr, Melissa Schobert, Viola Löffler, Maja Anselment, Edeltraud Häring, Sarah Zobl, Theresa Wintergerst, Annika Fässler und Madita Weh. Bild: Garvin Aue

Mit diesem guten Teamgeist Thalkirchdorf/Stiefenhofen 2022 in die Kreisliga gestartet. Zwar hat Wieler „nur“ den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben, intern sah es allerdings ganz anders aus. „Ich habe den Mädels gesagt, dass ich Potenzial für den direkten Aufstieg sehe“, sagt Wieler. Seine Kapitänin Häring ergänzt: „Der Trainer hat immer an uns geglaubt.“ Schnell zeichnete sich ab, dass Wieler recht behalten sollte. In der Vorrunde stand sein Team nur zwei Mal mit leeren Händen da. Gegen den Tabellenführer Wiedergeltingen und gegen Eggenthal setzte es knappe Niederlagen.

Thalkirchdorf/Stiefenhofen feiert Kantersiege in Serie

Die Rückrunde verlief noch besser. Außer einem Remis beim Spitzenreiter fuhr man nur Siege ein, darunter einige Kantersiege. Den SV Kammlach als direkten Verfolger schickten die Oberallgäuerinnen mit einer 5:0-Packung heim, bei Peiting II siegte die Wieler-Elf 9:0, den VfB Durach fegte sie mit 12:0 vom Platz und sicherte sich als Zweitplatzierte vorzeitig den Aufstieg.

„Selbst die Meisterschaft wäre drin gewesen“, glaubt der Coach angesichts der Bilanz der letzten drei Saisonspiele – 26:0 Tore. Mit Theresa Wintergerst (25), Catalina Wintergerst (12) und Melissa Schobert (8) hatte die SG starke Torschützinnen in ihren Reihen. Da verwundert es, dass der Coach die „Effizienz“ als Schwäche bemängelt. „Wir kommen häufig vors Tor, machen aber nicht oft genug was daraus“, sagt Wieler.

Kader in den "Mittzwanzigern"

Und die Perspektive stimmt: Der Kader ist im Kern in den „Mittzwanzigern“. Auf lange Sicht ist der Nachwuchs aber nicht gesichert. In Thalkirchdorf sind zwar einige Mädels im Training, allerdings nicht genug, um eine Mannschaft zu melden. Gerade deshalb sei der Erfolg der SG noch höher einzuschätzen. „Dass wir mit unseren kleinen Orten ein Team stellen, das sogar Bezirksliga spielt, ist ein riesiger Erfolg“, sagt Wieler.

Was die Zukunft seines Teams in der Bezirksliga angeht, ist Marco Wieler optimistisch, auch wenn sein primäres Ziel dem Klassenerhalt gilt. Mit dem Abstiegskampf jedenfalls will man in Thalkirchdorf nichts zu tun haben. Wieler glaubt sogar, dass sein Team sogar mit dem Niveau der Bezirksliga mithalten kann. „Aber es gehört auch viel Glück dazu“, sagt Wieler.

Trainer Marco Wieler: "90 Minuten fighten"

Kantersiege, wie in der Kreisliga, werde es für künftig nicht mehr geben. „Das Leistungsniveau ist in der Bezirksliga viel dichter. Die Teams sind stärker, ehrgeiziger und die Qualität der Spielerinnen ist viel besser“, sagt Wieler. „Es heißt für uns in jedem Spiel, 90 Minuten zu fighten.“

Vor allem aber fiebern der Coach und seine Schützlinge dem Derby gegen den 1. FC Sonthofen entgegen. „Ich hoffe sogar, wir können gegen Augsburg gewinnen“, sagt Häring. „Aber klar, das Niveau ist höher.“ Bis es so weit ist, genießt der Aufsteiger die Sommerpause. Neben der Regeneration steht Ende Juli eine dreitägige Abschlussfahrt an den Lago Maggiore an. Zeit für die Mannschaft, ihre märchenhafte Geschichte Revue passieren zu lassen.